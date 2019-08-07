أجمل حقائب النجمات خلال إجازات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - اختيار الحقيبة المناسبة خلال رحلات الصيف، يتطلب بعض التفكير، فأيّ امرأة تبحث عن حقيبة عملية تسمح لها بحمل أغراضها الشخصية، وفي الوقت نفسه عصرية، لتساير أحدث صيحات الموضة، وهو ما نجحت فيه نجمات الأناقة من المشاهير والفاشينيستات.



الحقائب الكبيرة تتصدر اختيارات الصيف



اجتمعت الشخصيات العامة ونجمات انستقرام، على الحقائب كبيرة الحجم لتكون الرفيق العملي خلال إجازة الصيف. خلال رحلتها إلى الأردن اختارت المذيعة وخبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان حقيبة الـ tote من علامة إيرميس Hermès والمصممة من جلد التمساح، كذلك جاء اختيارها للون البرتقالي الرائج هذا الموسم كإضافة عصرية، لا سيّما وأنها اعتمدت اطلالة جينز من الرأس حتى أخمص القدمين.



أما الحقيبة كبيرة الحجم التي لم تستغنِ عنها النجمات حقًّا هذا الصيف، هي حقيبة ديور Dior التي أصبحت علامة للأناقة خلال رحلات السفر، فهذا التصميم الفريد من دار الأزياء الفرنسية الراقية، يحقق الوظيفية والراحة والأناقة معًا.

الحقائب الكبيرة



حقائب القش البوهيمية



ظهرت حقائب القش من العام الماضي، لكنها نجحت في أن تتصدر اطلالات النجمات والمشاهير خلال رحلات الصيف الشاطئية. شوهدت الفاشينيستا أليس عبد العزيز بحقيبة من القش بلونه الطبيعي، مزودة بأهداب (شراشيب) من الجانبين مستوحاة من الأزياء البوهيمية.

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أما المذيعة مهيرة عبد العزيز فذهبت إلى نمط آخر من حقائب القش، حيث اختارت التصميم الدائري المصمم من القش المصبّغ والطبيعي معًا، كما جاءت حقيبتها مزودة بيد طويل تسمح بتعليقها على الكتف.



ظهرت أيضًا حقائب الخيزران ضمن خيارات نجمات الموضة هذا الصيف، مهيرة عبد العزيز نفسها اختارت حقيبة من الخيزران المصبغ بالأسود مع تصميم هندسي رائع.

حقائب القش ضمن اختيارات النجمات



الحقائب الصغيرة نجحت في الظهور هذا الصيف



رغم أنها خيار غير عملي في رحلات السفر، إلا أنّ أناقة الحقائب الصغيرة جعلها منافسًا قويًّا هذا الصيف. شاهدنا مجموعة من التصميمات العصرية التي وصلت إلى حدّ الغرابة. اختارت الفاشينيستا أليس عبد العزيز أن تخطف الأنظار بمجموعة حقائب شديدة الصغر، ما أثار تساؤلات متابعيها عن الأغراض التي يمكن اصطحابها في هذا الحجم، ومن جانبها نشرت فيديو خصيصًا للإجابة عن هذه التساؤلات.



من الحقائب الصغيرة التي شهدت قبولًا واضحًا من قبل أيقونات الموضة العرب، هي حقيبة الخصر بتصميماتها المتعددة. اختارت نهى نبيل حقيبة الخصر الدائرية من علامة لوي فيتون louis vuitton. أما الفاشينيستا المحجبة دلال الدوب فحملت حقيبة المزودة بأهداب من الدار نفسها.

الحقائب الصغيرة ضمن موضة هذا الموسم

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