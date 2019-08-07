للمحجبات.. نصائح لإطلالة أنحف وأكثر أناقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 10:35 مساءً - تواجه العديد من النساء المحجبات صعوبة كبيرة في اختيار الملابس على نحو يومي للحصول على إطلالة أنحف وأكثر عصرية وتميّزاً، خصوصاً في موسم الصيف.

وغالباً ما تأتي أزياء المحجبات بتصاميم واسعة وطويلة، ممّا يمكن أن يُشعر المرأة بالملل من أسلوبها في كثير الأحيان، بالأخص إذا لم تكن من النساء اللاتي يستثمرن وقتاً كافياً للابتكار في إطلالاتهن، والدمج بين مختلف عناصر الإكسسوارات للحصول على النتيجة المرغوبة التي تضفي عليهن الثقة والإيجابية.

الأزياء التي تناشب المحجبات لإطلالة أنحف



واليوم، سوف نقدّم في «الخليج 365» بعض النصائح الأساسية، التي يجب على النساء المحجبات اعتمادها للحصول على إطلالة أنحف هذا الصيف؛ من خلال اختيار الأزياء والملابس المناسبة لشكل الجسم، مع الأخذ بعين الاعتبار المناسبة التي ستشارك فيها المرأة.



■ للمحجبات.. نصائح لإطلالة أنحف

إطلالة مناسبة للمحجبات من عرض أوسكار دي لا رينتا لصيف 2019 Oscar De La Renta



• نصائح لإطلالة أنحف للمحجبات صاحبات الجوانب الممتلئة



إذا كنتِ من النساء المحجبات اللاتي يعانين من مشكلة الجوانب الممتلئة Love Handles، فننصحك دائماً باعتماد الملابس بالخصر العالي لإطلالة أنحف، سواء كانت بناطيل أو تنانير أو حتى قطع جمبسوت عصرية.. والابتعاد عن ارتداء القطع ذات الخصر المنخفض Low Waist.

استوحي الإطلالة من التصاميم التالية التي انتقيناها لكِ من «المول. كوم»:





• جمبسوت من البوليستر باللون الرمادي الفاتح بأكمام طويلة من تاتش بريفي

تسوقيه من «المول. كوم» بسعر 195.86ر.س



اخترنا لكِ هذا الجمبسوت المصمم من قماش البوليستر باللون الرمادي الفاتح بأكمام طويلة. سيظهر إطلالتك أنحف إذا ما كنتِ من صاحبات الجوانب الممتلئة؛ نظراً لخصره العالي والحزام الذي يزينه.





• بنطلون نسائي مطبع بالورد من سيدن

تسوقيه من «المول. كوم» بسعر131.25 ر.س



هذا البنطلون النسائي يتميز بتصميم عصري وألوان حيوية من خلال طبعات الورد. يتمتّع بخصر عالٍ مطاطي وقَصة أرجل واسعة، مما يجعله مثالياً للمرأة المحجبة صاحبة الجوانب الممتلئة.





• نصائح لإطلالة أنحف للمحجبات صاحبات البطن الممتلئ



للنساء المحجبات صاحبات البطن الممتلئ، ننصحهن بارتداء الأزياء الفضفاضة والواسعة، ولكن بمقاسات مناسبة وغير كبيرة، مثل الاعتماد على الفساتين الصيفية المريحة ذات التصاميم العصرية، بالإضافة إلى القمصان والبلوزات الحريرية، كما ننصحهن بتفادي اعتماد إكسسوارات الأحزمة بمختلف تصاميمها؛ ذلك لأنها ستبرز البطن بشكل كبير.

استوحي الإطلالة من التصاميم التالية التي انتقيناها لكِ من «المول. كوم»:





• بلوزة مع ربطة على العنق باللون الرمادي من سيدن

تسوقيها من «المول. كوم» بسعر 87.46 ر.س



هذه البلوزة التي تتميّز بربطة على العنق تأتي باللون الرمادي، وهي مصممة من الشيفون الحريري الناعم. ستبدو مثالية إذا ما نسّقتها المرأة المحجبة صاحبة البطن الممتلئ مع بنطلون بقَصّة أرجل واسعة.





• تونك مكشكش باللون الأخضر الزيتي بسحاب أمامي من تاتش بريفي

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تسوقيه من «المول. كوم» بسعر 142.44 ر.س



هذا تونك مكشكش مصمم من باللون الأخضر الزيتي، يتمتّع بسحاب أمامي ويتميّز بتصميم فضفاض يضفي جاذبية عصرية فائقة الأناقة على المرأة المحجبة صاحبة البطن الممتلئ؛ للحصول على إطلالة أنحف.





• نصائح لإطلالة أنحف للمحجبات صاحبات القوام الممتلئ



للمحجبات صاحبات القوام الممتلئ، ننصحهن باعتماد الأزياء ذات الألوان الداكنة مثل الكحلي والأسود، ذلك لأنها تخفي بدورها الزوائد في مختلف أنحاء الجسم. كما يمكنهن اعتماد الألوان الترابية التي تعتبر الأكثر رواجاً لصيف 2019، مثل البيج والذهبي وغيرهما.



استوحي الإطلالة من التصاميم التالية التي انتقيناها لكِ من «المول. كوم»:



• فستان باللون الأسود مع أكمام طويلة من كوكا

تسوقيه من «المول. كوم» بسعر 1,092.18ر.س



اخترنا من تصاميم كوكا هذا الفستان الطويل المصمم باللون الأسود مع أكمام طويلة من قماش البوليستر. يتميّز بتصميم فاخر لإطلالة مسائية راقية، وهو سيظهر المرأة المحجبة ذات القوام الممتلئ بجسم أنحف وأكثر نعومة.





• فستان طويل من البوليستر باللون البيج والذهبي من تاتش بريفي

تسوقيه من «المول. كوم» بسعر 142.44 ر.س



هذا التصميم، الذي هو عبارة عن فستان طويل بالألوان الترابية، يعتبر اختياراً مثالياً للمرأة المحجبة العصرية التي تسعى إلى إطلالة أنحف وأكثر تميزاً.

نسقيه مع قلادة ضخمة Statement necklace باللون الذهبي لاستكمال الإطلالة.

■ نصائح أساسية للمحجبات لإطلالة أنحف

-حاولي دائماً اختيار الملابس ذات مقاسات مناسبة لجسمك وليس أكبر منه ذلك لتفادي الطهور بإطلالة أسمن.

-لإطلالة أنحف، اختاري دائماً الملابس داكنة اللون مثل الأسود أو الكحلي أو تلك تلاابية اللون.

-حاولي أنتقتني في خزانتك بناطيل واسعة وقمصان طويلة.. فهي من القطع الاساسية للنساء المحجبات.