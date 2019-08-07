نصائح لطرق الشوي الصحيح في العيد

قبل اقتراب عيد الأضحى، تبحث العديد من ربات البيوت عن الطرق الصحيحة لشوي اللحوم في المنزل، لتوفير النفقات والحصول على مذاق مميز.

وفيما يلي طرق مختلفة وصحيحة لشوي اللحوم، وفقا لما ذكره موقع the grilling spot الأمريكي:-

الشوي على الفحم

يعد الشوي على الفحم من الطرق الأساسية والأكثر شيوعًا، وعادة ما تكون الحرارة مرتفعة مثالية لنضج اللحوم، وكلما كان اللحم أكثر سمكا كلما استطعت أن تحرقه.

وعند الاعتماد على شواية كبيرة الحجم، يجب تكديس الفحم المشتعل بشدة في المنتصف، مع وجع فحم أقل من إحدى الجانبين، للحصول على "منطقة ثلاثية الحرارة" للطهي، لضمان مستويات عالية ومتوسطة، للسماح بتواجد مستويات مختلفة من الحرارة في الشواية الواحدة.

وفي حالة استعمال شواية صغيرة أو متوسطة الحجم، يجري تقسيمها إلى منطقة ذات فحم كثيف، وآخرى تحتوى على حجم أقل.

تحتوي بعض مشاوي الفحم على صفيحة أو فحم قابل للتعديل، وفي هذه الحالة يجب البدء برفع الفحم الساخن في صندوق الاحتراق العالي، التي يقع أسفل الشواية مباشرة لتسخين الشواية، مع ملاحظة خفض الفحم لتقليل الحرارة المباشرة لأطعمة الطهي.

Advertisements

الفرن

يمكن اتباع طريقة لطهي الطعام بالحرارة المنعكسة أو غير المباشرة، من خلال "الفرن"، والتي تناسب اللحوم الأكبر حجما، مثل "فخذ الخروف".

وعند اتباع طريقة الشواء "غير المباشرة"، يجب الاحتفاظ بالطعام داخل الشواية عند درجة حرارة منخفضة متوسطة، تتراوح بين 250 و350 درجة فهرنهايت، ما يعادل من 120 إلى 175 درجة مئوية، حيث تساعد هذه الحرارة على نضج الطعام جيدًا من الداخل، دون تفحمه أو حرقه من الخارج.

الشواية الكهربائية

يعتمد البعض على الشواية الكهربائية، خلال عملية الشوي، والتي تعد طريقة سهلة وسريعة وآمنة، ولا تحتاج سوى وضع بعض الماء أو العصير أسفل "أسياخ الشواية"، مع متابعة اللحم من حين لآخر، حتى ينضج.

موعد عيد الأضحى المبارك

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.

وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.