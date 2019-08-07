بعد إعلان موعد زفافهما.. أحمد فهمي عن "هنا الزاهد": "بعد الشر علينا من الطلاق"

"في شهر 9" هكذا أعلن الفنان أحمد فهمي عن موعد زفافه على الفانة هنا الزاهد، ردا على تساؤل أحد متابعيه عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان "فهمي" شارك جمهوره بصورة جديدة تجمعه بهنا، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، مُرفقها بتعليق "إيموجي قلوب"، لترد عليه الأخيرة بنفس "الإيموجي".

وتفاعل العديد من المتابعون مع الصورة التي حصدت 124 ألف تسجيل إعجاب، وتسألت إحدى المتابعات عن موعد زفافهما، ليرد "أحمد": "في شهر 9"، وتابعت الأخيرة: "متستعجلوش هما وراهم ايه، كل يوم جواز وطلاق"، ليرد الفنان على الفور: "بعد الشر".

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يذكر أن الفنان أحمد فهمي، اعتاد مشاركة متابعيه لحظاته الجميلة مع خطيبته الفنانة الشابة هنا الزاهد، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الحدة والسخرية، لم يترك "فهمي" تعليقًا إلا ورد على صاحبه، خاصة فيما يتعلق بخطيبته.

وظهر "فهمي" مؤخرًا من أعلى "السقالات" المتواجدة داخل بيت الزوجية، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي رامي رضوان، متحدثا عن تحضيرات "عش الزوجية" مع هنا الزاهد، قائلا إن "خطيبته دمرت البيت القديم كله، وطلبت تجهيزات جديدة".

وأضاف فهمي: "خناقة عشان المشاية اللي تحت، أنا عايزها نجيلة، وهي عايزة مشاية، وجوا البيت، كل حاجة مش عجباها وكل حاجة تتغير"، متابعا: "الناس فاكرة هنا الزاهد كيوت، وخلي بالك منها، لا ده هي اللي بتعمل كل حاجة، لسه مخلص مسلسل 20 ساعة تصوير في اليوم قلت هريح، لقيتها جايبة العمال وجايالي".