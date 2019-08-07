خطوات ذبح الأضحية وتخزين اللحوم

قال تامر طنطاوي، خبير اللحوم، أنه هناك عدة خطوات لاختيار الأضحية، والتعرف على مدى سلامتها.

وأوضح "طنطاوي" خلال استضافته مع الإعلامية سالي شاهين، والإعلامية رضوى حسن، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المعروض على قناة dmc، خطوات التعرف على الأضحية السليمة، وهي:

- النظر على ظهر وقوائم وأكتاف الأضحية، فيجب أن تكن مستقيمة لا يوجد بها اعوجاج.

- يجب أن يكون ظهر الأضحية مستقيم، ولا يجب بروز عموده الفقري إلى الخارج، لأن هذا مؤشر على قلة لحمه.

- التعرف على عُمر الأضحية من خلال الكشف على أسنانه.

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- فحص أعين وأنف وفم وجلد الأضحية للتعرف على مدى سلامتها وعدم مرضها.

وأشار "طنطاوي"، إلى إن القيام بتلك الخطوات يساعد على تجنب عدد من المشاكل أثناء ذبح الأضحية، كاحتمالية مرضها، موضحًا أيضًا بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على اللحم من التلف، وهي:

- تهوية وتصفية اللحم من الدماء لمدة 6 ساعات.

- وضع اللحم على أجزاء داخل المجمدات مع مراعاة ترك فراغات بينهم للتهوية.

وأوضح خبير اللحوم، إن لكل عضلة في جسد الأضحية طريقة طهي خاصة، وذلك يعود لقوة أو ضعف تلك العضلة.