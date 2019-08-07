"خليك هادي".. نصائح للتعامل مع الزوجة المتسلطة

يواجه بعض الرجال مشكلة، بسبب صعوبة التعامل مع الزوجة المسيطرة "سليطة اللسان"، ويجهلون الطرق المناسبة للتعامل معها سواء باللين والهدوء أو القسوة والتعنيف.

وخلال السطور التالية، نقدم لك بعض النصائح لكيفية التعامل مع الزوجة المتسلطة كما ذكرها موقع "Life Style".

التحلي بالهدوء

حاول عدم اتخاذ موقف دفاعي أو هجومي عند تصرف زوجتك بطريقة متسلطة، لكي يعالج الأمر بالشكل الصحيح.

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معرفة الأسباب

لا بد أن يتعرف الرجل على الأسباب الكامنة وراء تصرف زوجته بطريقة متسلطة، لكي يعالج الأمر.

تحاور

يساعد الحوار مع الزوجة، على إقناعها بإن تصرفها غير لائق.

استشير ذوي الخبرة

حاول استشارة الأشخاص الذين عانوا من نفس المشكلة وتمكنوا من حلها، من الأصدقاء والأقارب، لعلك تجد الحل لديهم وتحافظ على زواجك من الانهيار.

غيّر من شخصيتك

قد تشعر الزوجة بأنك غير قادر على تحمل مسؤولياتك واتخاذ القرارات، فتقوم بنفسها بتحمل مسؤوليات المنزل واتخاذ القرارات، مما يشعرك بأنها متسلطة وتحاول السيطرة على حياتك، لذا عليك إجراء تغييرات جوهرية في شخصيتك.