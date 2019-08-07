بعد موجة سخرية.. ريا أبي راشد ترد على صور تقارنها بفانيسا كيربي: "مش بكرها"

بصورة من مقلب "رامز في الشلال"، علقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد على صفحتها بموقع "تويتر" على صورة جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، تعقد مقارنة ساخرة بينها وبين الممثلة البريطانية فانيسا كيربي، قائلة: "والله إشاعة، لا أكرهها"، فيما اعتبره متابعوها إشارة للصورة المتداولة لها.

صورة "ريا" جاءت خلال لقاء أجرته مع الفنانة فانيسا كيربي في برنامج "سكووب" الذي يعرض عبر شاشة MBC2، حيث تحدثت الأخيرة عن أحدث أفلامها Hobbs & Shaw.

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ريا تحتفل بذكرى زواجها الثامن

وكانت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، احتفلت بزفافها على فاليريو كامارانو، قبل 8 سنوات، وتحديدا عام 2011، وهو رجل أعمال إيطالي تحب ريا أن تسميه "الشجرة"، وقررت أن تحتفل بشكل مختلف مع متابعيها، وجمهورها على منصة التواصل الاجتماعي، وموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في 15 يوليو الماضي.

ونشرت ريا عددا من الصور لحفل الزفاف، وقالت إنها تعرض لأول مرة، وكانت قد ارتدت فستاني زفاف من اللون الأبيض، وظهر معها زوجها ببدلته الكحلي الكلاسيكية، وربطة العنق الفضية.

أول فساتين ريا كانت من الشيفون، رقيق وغير منفوش، له كرانيش على أكتافه، وفيونكة رقيقة على الوسط، ولمت شعرها لأعلى كي تظهر الفتسان.

وأنجبت المذيعة اللبنانية من كامارانو، ابنتها لولا عام 2019.