520 باحثا من الجنسين لرصد أعداد الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، منذ قليل، عن وجود أكثر من 520 باحثًا إحصائيًّا من الجنسين من منسوبي الهيئة العامة للإحصاء يستقبلون ضيوف الرحمن من مداخل مكة المكرمة، لاستيفاء بياناتهم ضمن برنامج حصر أعداد الحجاج.

وحتى الاثنين الماضي، وصل نحو مليون و800 ألف حاج من خارج المملكة العربية السعودية إلى المشاعر المقدسة، وفق ما ذكرت إمارة مكة المكرمة، وهو ما يمثل زيادة عن العام الماضي قدرها 113 ألف حاج.

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وحسب موقع "سكاي نيوز" عربية، فإن كافة أرجاء مكة تشهد انتشاراً أمنياً مكثفاً، حيث تعمل بعض العناصر على إدارة حركة الحشود، فيما ينفذ آخرون عملية المراقبة للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، كما يتكلف جزءا مهما من رجال الأمن بالمحور الإنساني، الهادف إلى مساعدة كبار السن والمرضى والأطفال والتائهين.

وقبل يومين، أعلن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على جاهزية قوات أمن الحج، التي تعمل على مهمتين، الأولى تقضي بمنع الجريمة والوقاية منها، فيما تتمثل الثانية في ضبط الجريمة وتوفير إجراءات الاستدلال.

وإلى جانب القوات الأمنية، تعتمد مديرية الأمن العام على 5909 كاميرات رقمية عالية الدقة لرصد سير الحالة الأمنية للحجاج في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بالإضافة لقيام أكثر من 300 ضابط وفرد بمركز القيادة والسيطرة لقوات أمن الحج بمراقبة هذه الكاميرات على مدار الساعة، حسب وزير الداخلية السعودي.

وذكر قائد قوات أمن الحج، اللواء سعيد بن سالم القرني، خلال مؤتمر صحفي، أن جميع المؤشرات الأمنية لموسم حج هذا العام "حتى هذه اللحظة إيجابية"، لافتا إلى أن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية استكملت للوصول إلى موسم حج مميز.