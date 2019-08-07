بملابس مفتوحة.. زوجة عمرو دياب وبناتها يستمتعن بسحر الشاطئ

شاركت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، متابعيها بصور جديدة، برفقة أولادها وأصدقائها أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في إحدى الجٌزر الإسبانية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت اللقطات المصورة، زينة بفستان أحمر "مارون" متوسط الطول، مكشوف عند منطقة الصدر والظهر، في حين ارتدت "جنا" و"كنزي" فساتين صيفية قصيرة، وستوميك مكشوف، بينما ظهر نجلها عبد الله بإطلالة كاجوال صيفية.

وعلقت "زينة" على الصور، قائلة: "تجربة مذهلة لأصدقائي وأطفالي".

وتفاعل العديد من المتابعين مع الصور، والتي حصدت نحو 2000 تسجيل إعجاب، فقالت إحداهما: "اتبسطي انتي وولادك ربنا يحميهم ويهدي أبوهم"، وقالت الأخرى: "احلا دماغ انتي ولله"، بينما أشاد البعض برشاقتهم وإطلالاتهم.

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وتحرص "زينة" خلال الفترة الأخيرة، على مشاركة الجمهور لحظاتها الجميلة مع أولادها الثلاثة، خلال عطلاتهم الصيفية، التي يقضونها معا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.