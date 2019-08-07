أحمد الفيشاوي يوجه رسالة لريهام سعيد: "حلقاتك كلها غريبة"

"ريهام .. إنتي حلقاتك كلها غريبة فعلا"، رسالة وجهها الفنان أحمد الفيشاوي إلى الإعلامية ريهام سعيد، عبر مواقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب نشرها مقطع فيديو من حلقتها الأخيرة على قناة "الحياة"، والتي تحدثت خلالها عن حادث معهد الأورام.

كلمات "الفيشاوي" جاءت في سياق هجوم الجمهور على ريهام سعيد، بشأن ردها على انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمنصات الإعلام فيما يتعلق بتغطية حادث معهد الأورام.

وقالت ريهام خلال الحلقة: "بقدم التعازي للضحايا، لكن الهجوم على الإعلام كان شديد، لأن في ضوابط بنراعيها، ومش هتفرق نقول إنه حادث إرهابي أو لا لاء، إحنا داخلين على موسم سياحي، وبنحضر لتنظيم كأس العالم، وبنعمل مشاريع".

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وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، نتج عن سيارة تحمل متفجرات، بشارع كورنيش النيل أمام المعهد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ22 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

بدوره، تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، متمنيًا الشفاء للمصابين، متوعدًا بمواجهة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.