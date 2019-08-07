الامارات | ياسمين صبري تنافس على لقب أجمل وجه في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت النجمة المصرية ياسمين صبري عن سعادتها باختيار مسابقة tc candler لها للمنافسة على قائمة أجمل 100 وجه لعام 2019، مشيرة إلى أنها الوجه العربي الوحيد الذي وقع عليه الاختيار في قائمة هذا العام.

وتضم القائمة عدداً من النجمات وعارضات الأزياء، ومنهن جينفر لورانس، وإيما واتسون، وسيلينا غوميز، وتايلور سويفت.

وأعلنت المسابقة السنوية اختيار ياسمين صبرى لدخول قائمة أجمل أفضل 100 وجه في العالم لهذا العام، وسينطلق التصويت على النجوم والمشاهير المتواجدين بالقائمة من جميع أنحاء العالم على أن ينتهى التصويت أواخر شهر سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن هذه المسابقة انطلقت منذ نحو 29 عاماً، وبالتحديد في عام 1990، وهي مسابقة للجمال فقط، وليس لها علاقة بشهرة المشاركات أو جنسياتهن.

يذكر أن ياسمين صبري قد رشحت العام الماضي أيضا للمسابقة نفسها. وتضمنت القائمة عدداً من الأسماء العربية Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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