5 صيحات صيفيّة قد ترغبين في إضافتها إلى خزانتك في 2019

يتمّ اختيار الأزياء في موسم الصّيف، وفقًا لصورها الظليّة وتفاصيلها وسهولة ارتداءها، وكالعادة، دائمًا هناك صيحات ذات شعبيّة واسعة تنشر سواء على مواقع التواصل الاجتماعيّ أو الشّوارع، لكنْ في المقابل نجد صيحات جميلة لا تنال نفس الإقبال، لكنّها أنيقة وملائمة لتحديث خزانتك بسهولة، اكتشفي معنا فيما يلي على أبرز هذه الصّيحات:

التوبات المرحة

ويمكنكِ ارتداء توب مطبع مناسب للجوّ الدّافئ مع أيّ شيء بدءًا من الجينز المفضّل لديك إلى تنورة مطبعة بلون مغاير.

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تنانير حريريّة

بالنظر إلى عشق الفاشينيتات للتنورة الحريريّة، فقد أصبحت من القطع الأساسيّة العمليّة في هذه المرحلة، لكنْ إذا لم تكوني تمتلكينها بالفعل، ننصحكِ باختيار تنورة مطبّعة، أو بلون مشرق، وتنسيقها مع أبسط قميص في خزانتكِ.

زي من قطعتين متطابقتين

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ومن السّهل ارتداء زيّ من قطعتين متطابقتين، كما يمكنكِ تنسيقها مع أيّ حذاء.

بنطالات بطابع عسكريّ

بعيدًا عن الدنيم، يبدو أنّ اتجاه البنطلون ذي الطّابع العسكريّ هي بديل الصّيف المثاليّ للفاشينستات.

فساتين بسيطة

املَئي خزانة ملابسكِ بفساتين لطيفة ومريحة وفريدة من نوعها، لتتمتّعي بالظّهور بأجمل الإطلالات طوال الصّيف.

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