نانسي عجرم ونيكول سابا وسيرين عبد النور يتألَّقن في عطلة نهاية الأسبوع

ملأت المناسبات والحفلات المختلفة جدول أعمال النجمات العربيات في عطلة نهاية الأسبوع، وأطلَّت كلّ من نانسي عجرم، نيكول سابا وسيرين عبد النور، بلوكات مميّزة ومختلفة تحاكي المناسبات التي شاركن بها.

ونستعرض فيما يلي تفاصيل وصور إطلالاتهنّ:

نانسي عجرم تتألَّق باللون الأبيض

أحيت نانسي عجرم حفلاً غنائياً لها في تونس وتحددياً في مهرجان بنزرت الدولي حيث لجأت كعادتها إلى إطلالة راقية عكست أسلوبها الأنثوي. اختارت Nancy Ajram فستان باللون الأبيض العاجي من مجموعة Georges Hobeika لربيع 2019 ذي ياقة منخفضة على شكل V. اتّسم التصميم بالكشاكش التي زيّنت المنطقة السفلية منه والتي أتت على شكل قماش مخرّم.

واستكملت نانسي عجرم إطلالتها بحزام متوسّط العرض باللون البيج كما بصندال بالتدرّج نفسه.

ولم تتخلّى نانسي عجرم عن تسريحة الشعر المموّج والمنسدل على كتفيها كما اختارت مكياج ارتكز على العيون السموكي، أحمر الشفاه اللامع والسحنة المضيئة.

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نيكول سابا بالفستان البليزر

حلّت نيكول سابا ضيفة على برنامج توأم روحي الذي يُعرض على قناة Bein Drama. لجأت نيكول سابا إلى إطلالة منمّقة مرتديةً فستان أتى على شكل بليزر من Dépèchemode، تميّز بالحبيبات البرّاقة الفضيّة التي غزته بالكامل.

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ونسّقت نيكول سابا مع هذا التصميم حذاء ستيلتو حيادي اللون، كما كمّلت هذا اللوك بمجوهرات من Yeprem.

ومن الناحية الجنالية، اختارت نيكول سابا تسريحة الشعر المجعّد بتموّجات عريضة كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي، السحنة البرونزية وأحمر الشفاه الحيادي.

سيرين عبد النور في عيد ميلاد المصمم اللبناني

أطلّت سيرين عبد النور في حفل ميلاد المصمم اللبناني Zuhair Murad مرتديةً فستان من توقيع المصمم نفسه.

واختارت النجمة اللبنانية فستان باللون الأسود متوسّط الطول وذي قصّة متوازية الوسع من الأعلى حتّى الأسفل. تميّز التصميم بالتخريمات الناعمة التي زيّنت منطقة الأكتاف والفستان عند الجوانب.

وكمّلت Cyrine Abdel Nour هذه الإطلالة بصندال باللون الأسود أيضاً كما لجأت إلى بمجوهرات ملفتة من Sylvie Saliba.

واعتمدت سيرين عبد النور من الناحية الجمالية، تسريحة الشعر المالس كما اختارت مكياج ارتكز على العيون السموكي، السحنة المضيئة وأحمر الشفاه الروج الجذّاب.

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