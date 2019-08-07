"الصحة" تحظر تداول عقارين لعلاج السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم:
حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشور حمل رقم 28 لسنة 2019، من تناول عقارين لعلاج السرطان، لعدم مطابقتهما للمواصفات.
وأمرت الإدارة المركزية بضبط وتحريز ما تبقى من التشغيلتين H0322B03- H0304B04 لعقار perjeta 420 mg/14ml "بيرجيتا" لعلاج سرطان الثدي، وسعره 25 ألف و500 جنيه، من إنتاج شركة روش.
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