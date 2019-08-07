بقوة وشجاعة قررت كل امرأة فيهن أن تكسر الخوف، وأن تصبح شخصا استثنائيا وسط نساء قرية أبورواش بالجيزة، الشهيرة بتربية وصيد الحيوانات البرية والزواحف، لتكتسب كل واحدة، بجانب أدوارها المعروفة كأم وربة بيت، مهارة جديدة وتتعلم مهنة لم تكن تتوقع أن تصبح مهنتها يوماً وهى صيد وتربية الثعابين، لا لشىء آخر إلا لكونها مهنة زوجها، فتتقن التعامل مع تلك الزواحف التى لم تسلم يوماً من لدغاتها، لتكون كتفاً إلى كتف زوجها وسنداً له فى أعباء الحياة. "الوطن" عايشت "صائدات الثعابين" فى أبورواش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "هن" في زيارة لـ صائدات الثعابين.. قصص اللدغات والمواقف المرعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.