مغربي يغتصب جدته المسنة "تخطت 100 عام"

واقعة دامية وقعت في المغرب، حينما قرر شابا اغتصاب جدته أم أبيه، وهي مستلقية على فراش المرض، حيث كانت مسنة تخطت الـ100 عاما وتعاني من الشيخوخة.
الواقعة حدثت في سيدي بنور بالمغرب، حينما استغل الشاب عدم قدرة جدته على الحركة أو الكلام، بسبب شيخوختها حيث كانت ملازمة للفراش، فاغتصبها بوحشية.
لم يكتف الشاب بذلك، بل تركها غارقة في دمائها، وعارية تماما من الملابس، فيما اتهمته العائلة باغتصاب الجدة، ولا تنوي التنازل عن محاسبته بحسب صحيفة "صدى" السعودية.
ارتكب الشاب جريمته وهو تحت تأثير المخدر، واكتشفتها زوجة ابن الضحية، ولكنها ظنت أنها سقطت، إلا أن شقيقتها تفحصتها واكتشفت تعرضها للاغتصاب.
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