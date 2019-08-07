قبل العيد.. طريقة طبيعية لتفتيح البشرة الحساسة خلال 20 دقيقة

تعاني صاحبات "البشرة الحساسة" من البحث عن ماسكات طبيعية، تساعدهن على تفتيح الوجه، دون أن تهيج الجلد، للتمتع ببشرة صافية، استعدادا لاحتفالهن بعيد الأضحى.
وقدمت الإعلامية رضوى الشربيني، وصفة منزلية اقتصادية لتفتيح البشرة الحساسة، خلال برنامجها "هي وبس" المذاع على قناة "CBC سفرة":-
المكونات
- بشر الليمون
- الحليب
طريقة التحضير
- خلط بشر الليمون والحليب جيدا.
- دعك البشرة بالخليط لمدة دقيقة.
- تركه على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسله جيدا بالماء الفاتر.
موعد عيد الأضحى المبارك
أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها، أن اليوم الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات.
وأكدت "الإفتاء"، في بيانها، أن عيد الأضحى المبارك، يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.
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