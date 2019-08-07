صور.. ابنه هيفاء وهبي ترد على خلعها الحجاب: بحياتي ما كنت

"إنتي مو كنتي محجبة.. الله يهديكي"، تعليق قالته إحدى المتابعات لنجلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، زينب فياض، على مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات، لتدخلا الاثنتين في نقاش وجدال، حيث ردّت زينب عليها قائلة: "بحياتي ما كنت محجبة.. ويهديكي يا رب ويهدينا جميعا".

وأرفقت زينب، تعليقًا على المادة المصورة قالت خلالها: "وضحكت لعيونكن نص ضحكة، مع أن أنا أغلب وقتي ضحك إلا بصوري على الانستجرام، المهم هيدا شكلي لما أحكي عن حدا ولاقي ورأيي، صراحة ما شفت متل مخيلة يلي طلع معها هيدا الـcaption الجبار".

فيما ردت عليها متابعة أخرى قائلةً: "واضح بدك شهرة وبدك يصير معك إعلانات ومصاري والناس تعرفك وكل المتابعين إلى عندك عشانك بنت هيفاء وهبي وبس مش عشانك حلو ولا شي.. حتى مكياجك كلو مبين إنك بتقربي شكلك من أمك عشان يحكو شو في شبه بينك وبينها يعني كل الفضل أنو عندك متابعين لأن أمك هيفا فاحكي لأمك شكرا إلك".

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لم تعد هذه المرة الأولى التي تُسأل بها زينب عن الحجاب، حيث وردها سؤال من إحدى المتابعات عبر"إنستجرام"، خلال مايو من العام الحالي، تضمن محتواه "ماهو سر ارتداءك الحجاب ونزعه"؟، لترد عليها زينب: "للمرة المليون لم ارتدي الحجاب".

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات، حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.