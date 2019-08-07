"عبايات مفتوحة وجمبسوت".. جددي إطلالتك في العيد بهذه الصيحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

مع اقتراب العيد وكثرة المناسبات الاجتماعي، تحرص معظم النساء على الظهور بإطلالة أنيقة ومحتشمة، ومختلفة عن ستايل الخاص بها

لذلك نستعرض لكِ بعض القطع التي عليك اعتمدها في العيد للحصول على إطلالة مميزة.

-ارتدى العبايات بشكل مختلف:

1-يمكنك ارتداء العباءة في النهار بأكثر من طريقة وذلك يعتمد على الموديل، فإذا كانت العباية مفتوحة من الأمام، فيمكنك تنسيقها مع بنطلون جينز ضيق، وتوب طويل.

2-نسقي العباءة المفتوحة مع الفساتين الضيقة، التي تشبه الكارديجان واحرصي على أن يكون طويل وفضفاض، أو مع تنورة ضيقة؛ لتحصلي على طلة مميزة.

3-ارتدى العبايات الكاجوال المقفولة من الأمام بتصاميم غير تقليدية، فاختاري ستايل المطرزة أو المنقوشة لإضافة حيوية على إطلالتك.

4-- يفضل الابتعاد عن العبايات السوداء التقليدية واضيفي لها ما يميز إطلالتك بها. فمثلا اختاري العباية المنقوشة مع الألوان الفاتحة.

5-عند اختيارك عباءة بأكمام واسعة احرصي على تنسيقها مع قطع بسيطة ومناسبة لمقاس الجسم، حتى لا تصبح إطلالتك مبالغ فيها.

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6-اعتمدى ألوان الباستيل والنيود، يمكنك تنسيق العبايات النود بأكثر من طريقة جيدة للحصول على مظهر مثالي. فإن كنتِ تبحثين عن إطلالة هادئة يفضل ارتداء لوك موحد باللون النود، أو ارتداء بلوزة وبنطلون باللون الأبيض.

7-اختاري العبايات المطرزة من الأسفل، أو المزينة بالورد مع فستان طويل، أو ارتدى بنطلون وتوب مع حزام رفيع بألوان مختلفة ومتناسقة.

-الجمبسوت :

اعتمدى الجمبسوت بقماش الترتر الذي يعتبر من أحدث الصيحات وأكثرها رواجًا. كما رأينا العديد من النجمات اللاتي قمن باعتماده في المهرجانات والمناسبات الهامة، أو اختاري التصاميم المستوحاة من أزياء السبعينات بالألوان الكلاسيكية مع السراويل الواسعة، وهذا النوع مناسب أكثر للإطلالة المسائية، والتجمع مع الأصدقاء.

- الطبعات الإثنية:

يمكنك اعتماد تصاميم بطبعات الإثنية مستوحاة من تراث الحضارات المختلفة كالإفريقية، والآسيوية، واللاتينية، وهي تضفي لمسات من التميز على الإطلالة رغم طابعها التقليدي.

-التنانير الواسعة:

أعادت عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019 التنانير الواسعة الطويلة إلى واجهة الموضة، فإذا كنتِ من للممتلئات فهى الخيار الأمثل، ولكن إذ كنتِ من أصحاب القامة القصيرة يفضل ارتداء التنورة الواسعة القصيرة

-موضة Tie Dye:

تعتمد هذه الصيحة على الألوان العديدة والمتداخلة في القطعة الواحدة، وهي من أكثر القطع المبهجة التي تناسب أجواء العيد، يمكنك اعتمدها على هيئه تيشرت، وبنطلون من الجينز، أو قميص على شكل فستان مع حذاء بكعب عالي.

-الطبعات الهندسية:

اكتسبت الطبعات الهندسية لمسات كلاسيكية فرأيناها تأخذ شكل خطوط متشابكة بتدرجات الألوان الهادئة، يمكنك اعتمادها عن طريق اختيار تنورة ذات طبعات هندسية مع توب كلاسيكى، أو فستان طويل، أو