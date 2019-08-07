بعد انفصالها مجددا بسبب الشغل.. من هي عارضة الأزياء بيلا حديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب ا-

ذكرت تقارير اليوم الأربعاء أن عارضة الأزياء بيلا حديد والمغني ذا ويك اند انفصلا مجددا.

وأفاد موقع قناة إي نيوز المعنية بأخبار المشاهير، بحسب ما نقلت وكالة "د ب أ"، بأن سبب الانفصال هو ابتعادهما عن بعض بسبب التزامات أعمالهما.

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من الاثنين القول "لقد ابتعدا عن بعضهما، بيلا تستعد للمشاركة في أسبوع الموضة، وذا ويك اند منشغل بالتحضير للألبوم الغنائي الجديد ومشاركته الأولى في عمل سينمائي".

وأضاف المصدر" وقعت مشاجرات كثيرة بينهما مؤخرا، هما يأملان في أن يعودا لبعضهما البعض في وقت ما، ولكن الآن هما يركزان على عملهما".

ويذكر أن العلاقة بين بيلا وذا ويك اند بدأت عام 2015 ، ولكنهما انفصلا في ديسمبر من نفس العام. واستأنفت بيلا وذا ويك اند العلاقة بينهما في فبراير 2016 ولكنهما انفصلا في أخر العام، وعادت بيلا وذا ويك اند لبعضهما في يوليو 2018.

Advertisements

من هي بيلا حديد؟

ولدت صاحبة الـ22 سنة في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، لأب من أصل فلسطيني هو محمد حديد، وأم هولندية الأصل هي يولاندا حديد، دخلت عالم الأزياء للمرة الأولى في أيام الموضة بنيويورك في أسبوع الموضة Desigual، ثم ظهرت بعد ذلك في عرض أزياء الماركة العالمية توم فورد، لتخطب الأنظار إليها منذ ذلك الحين.

لم تكمل بنت الملياردير الأمريكي محمد حديد دراستها للتصوير بمدرسة بارسونز للتصميم، بسبب اتجاهها للموضة والأزياء، إضافة إلى أنها كانت تمارس الفروسية، وترغب في حضور دورة الألعاب الأولمبية عام 2016، في ريو دي جانيرو، لكنها اضطرت للتخلي عن المنافسة بسبب معانتها من داء "لايم"، وهو ينتج عن الإصابة بواحد من إحدى 3 أنواع من بكتيريا البوريليا.

بذخ نجم "بيلا" مع حلول 2015، وأصبحت تسير في عروض رئيسية في جميع أسابيع الموضة الأربعة، بما في ذلك ظهورها في مارك جاكوبس في نيويورك، وجايلز في لندن، وبوتيجا فينيتا في ميلانو، وبالمين في باريس، بحلول نهاية العام، وتم تصنيفها باسم "Breakout Star" لعام 2015 من قِبل Models.com.

واصلت مسيرتها في عام 2016، في عالم الموضة بفضل مسيرتها الرشيقة والجمال المذهل، والمشي في عشرات البرامج وحجز العديد من أغلفة المجلات العالمية، وأفضل عارضة أزياء لعام 2016، بالإضافة إلى لقب "أفضل طراز للعام" في حفل جوائز جي كيو للرجال وحصلت على دور الوجهة الإعلاني لماركة ديور للماكياج، بالإضافة إلى كل هذه الجوائز الرائعة، حصلت بيلا أيضًا على فرصة لتحقيق حلم مدى الحياة من خلال المشي في عرض أزياء Victoria’s Secret السنوي.

ارتفع نجمها بسرعة، وحصدت شهرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن استطاعت تثبيت خطواتها في عالم الموضة وعروض الأزياء، رغم صغر سنها، وأصبحت أشهر العارضات في الولايات المتحدة والعالم.