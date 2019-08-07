ما هو اضطراب "الهوس بالأكل الصحي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا شتاخيلشايد إن اضطراب "أورثوركسيا نرفوزا" "Orthorexia nervosa" هو أحد اضطرابات الأكل ويعني "الهوس بالأكل الصحي".
وأوضحت شتاخيلشايد أن المصاب بهذا الاضطراب ينشغل بجودة الأغذية وطريقة تصنيعها وتحضيرها بشكل زائد عن الحد يستنزف طاقته ووقته ويدفعه للاستغناء عن العديد من فئات الأغذية شيئا فشيئا.
وأضافت الخبيرة الألمانية أن هذا السلوك يترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في سوء التغذية والعزلة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه يُصيب الشباب في المقام الأول، والفتيات بصفة خاصة.
لذا ينبغي على الوالدين استشارة طبيب الأطفال أو طبيب نفسي عند ملاحظة سلوكيات تغذية غير طبيعية لدى أبنائهم.
وأكدت شتاخيلشايد أن التغذية الصحية ينبغي أن تتسم بالتنوع، محذرة من الاستغناء التام عن نوعية معينة من الأغذية دون الرجوع إلى الطبيب أو أخصائي التغذية.
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