بعد تبني تركي آل الشيخ موهبتهما.. معلومات عن نورهان عرنسة وإيناس عز الدين

"ياعالم هشوفه لو صدفة يوم"، كلمات أغنية للفنانة السورية أصالة نصري، تغنت بها موهبة شابة تدعى "نورهان عرنسة"، في مقطع فيديو مصور لم يتجاوز الـ47 ثانية، والذي استطاعت من خلاله جذب انتباه تركي آل الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، وإعلانه عن تبنيه موهبتها وصوتها عقب مشاركته تلك المادة المصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي نال خلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي تجاوز الـ150 ألف مشاهدة، و4 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات.

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يشجع تركي آل الشيخ المواهب ويتبناها، حيث أعلن أيضًا دعمه لصوت وموهبة نجمة آرب أيدول الفنانة إيناس عز الدين، بعد تألقها بغناء أغنية"سلام"، والذي أشاد بصوتها، وطلب التواصل مع المنتج الفني حمادة إسماعيل.

ويقدم "هُن" معلومات عن الموهبتين الذي أعلن تركي آل الشيخ دعمه لهن، نورهان عرنسة وإيناس عز الدين.

معلومات عن نورهان عرنسة

- ولدت نورهان عرنسة في مدينة دمياط، في 9 ديسمبر عام 1997، وتبلغ من العمر 22 عامًا.

- نورهان عرنسة شاركت في برنامج "ذا فويس كيدز" في موسمه الثاني، خلال عام 2018.

- قدمت نورهان خلال برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "the voice kids"، مقطع من أغنية "هو الحب لعبة"، خلال تجارب الأداء، للفنانة عزيزة جمال، والتي استحوذت من خلالها على إعجاب الفنان كاظم الساهر، وقام بضمها ضمن فريقه.

- قدمت بعد مشاركتها في ذا فويس كيدز، فيديو كليب لمدينة دمياط بعنوان "أهل الجدعنة".

- تحيي نورهان حفلات غنائية في القاهرة ودمياط.

- تلقت عرضًا للمشاركة في مسلسل للفنان يحيى الفخراني

- تعشق نورهان الموسيقي الشرقية وخاصةُ الفنان كاظم الساهر والفنانة شيرين عبدالوهاب

- تهوى التلحين وتجيد العزف على الجيتار

- تقدمت بفضل والدتها وإيمانها بصوتها لبرنامج اكتشاف المواهب في موسمه الثاني

- قدمت العديد من الاغنيات لنجوم كبار كأغنية"بتوجع في قلبي ليه"، للفنان احمد سعد، وأغنية من البداية للفنان محمد حماقي، وتألقت في غناء الأغنية الشعبية"أنا جدع"، على طريقتها الخاصة.

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إيناس عز الدين

- إيناس عز الدين، من محافظة الإسكندرية

- ولدت إيناس في 30 سبتمبر عام 1987، وتبلغ من العمر 32 عامًا.

- حائزة على مركز أول معاهد قومية على مستوى الجمهورية.

- بدأت مشوارها الفني في الإذاعة والقناة الخامسة والتلفزيون المصري كطفلة لم يتعدى عمرها الأربع سنوات

- ابتعدت عن الفن ثم عادت بعدما أنهت الدراسة الثانوية.

- درست موسيقى عربية بأكاديمية الفنون ولكنها لم تكمل دراستها نظراً لإقامتها بالإسكندرية.

- انضمت إلى كورال التذوق للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود أبو زيد استمرت معه عدت سنوات ثم انفصلت عنه.

- كونت أول باند خاص بها وكان تحت اسم "كواترو باند".

- قدمت عدة حفلات بقرى سياحية وبمركز الحرية للإبداع الفني.

- انضمت إلى كورال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي مع المايسترو عبد الحميد عبد الغفار لتصبح عضوة به ثم فرقة شرنوبيات غني يا بلدي مع الموسيقار صلاح الشرنوبي.

- خضوعت لعملية نحت للقوام، وكشفت عن ذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت صورًا خلال مراحل علاجها الثلاث، خلال عام 2018.

- انفصلت عن زوجها أحمد قمر، وكتبت نجمة "أراب أيدول"، عبر حسابها: "بعلن انفصالي عن زوجي أحمد قمر بكل حب وود واحترام وتقدير ممكن نكون اختلفنا كأزواج إننا نكمل مع بعض أو النصيب وقف لحد كده بس هيفضل صديق عمري كله".