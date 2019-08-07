أنواع السكاكين في المطبخ والفرق بينها في الاستخدامات

تناول برنامج السفيرة عزيزة الذي يقدمه الإعلاميات سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، والمعروض على قناة "Dmc"، أنواع السكاكين المستخدمة في المطبخ والفرق بينهم واستخدام كل سكين، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

تحدث الشيف أحمد ممدوح، عن أهم أنواع السكاكين التي يجب أن تتواجد داخل المطبخ، النوع الأول سكينة الشيف الحادة عريضة النصل ويمكن أن تستخدم في جميع الأشياء مثل تقطيع اللحوم والجبن لكنها لا تصلح لتقطيع العيش، وسكينة الترانش ذات السنون المدببة لتقطيع العيش والجبن والكيك وسكين الفاكهة التي تشبة سكين الشيف لكنها أقصر في الحجم وذات نصل عريض التي تستخدم أيضا في تقشير الخضروات.

ويستخدم الساطور لتكسير العظام وتقطيع العكاوي واللحم الضاني والكوارع، ولا يجب وضع السكاكين في أدراج المطبخ وتوضع في الحافظة المخصصة لها للحفاظ عليها من التجريح وعدم تلفها، ويجب تطهير السكاكين عن طريق إضافة الليمون والخل للصابون المستخدم في التنظيف.