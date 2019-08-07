صور.. صافيناز ترد على اتهامها بـ"الفسق": لم أحرض يوما على شيء.. وبرقص بـ"شورت"

علقت الفنانة الاستعراضية صافيناز، على اتهام جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، لها، بالتحريض على الفسق، عقب ظهورها في مقطع فيديو خلال إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي، وظهرت خلاله ترقص مع فتاة بمايو بكيني، من خلال بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من قبل إدارة أعمالها.

وتضمن البيان، الذي وصف بكونه هام: "بيان هام من إداره أعمال الفنانة، صوفينار دائما تحترم القانون المصري وقواعد الرقص الشرقي ولم تحرض يوما على أي شيء ودائما ترتدي بدلة الرقص بقوانين الرقص الشرقي مرتدية شورت، كما موضح بالصور".

وأشار إلى أن ما حدث في الفيديو الشهير فى الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر "مايوه"، مشيرًا إلى أن أحد رواد الشاطئ هو من فعل ذلك وليس للفنانة الحق أن تمنعها من ذلك".

وأكد مدير أعمالها، خلال البيان، أن صافينار تحترم القانون المصري والعادات والتقاليد المصرية.

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ونفت "صافيناز" لـ"الوطن"، ما تردد على مدار الساعات الماضية، بشأن اتهامها بالرقص عارية، مؤكدة أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، قائلة إنها لم ترقص عارية مُطلقا، بينما تلتزم دومًا بارتداء بدلة الرقص المُصرح بها.

وأشارت إلى أن الفتاتين اللتين ظهرتا في مقطع الفيديو، كانتا تحييان فقرة قبل حفلها، بنصف ساعة تقريبًا، حيث كانت الحفلة على الشاطئ، مؤكدة أنها لا تملك القدرة على منعهما من الرقص أو إبداء أي اعتراض، مضيفة بقولها: "ليست المرة الأولى التي ترقص فيها البنات بهذا الشكل، لا سيما وأن الحفلات تُقام على الشواطئ".

محضر ضد الراقصة

اتخذ جهاز الرقابة على المصنفات الفنية إجراء قانونية ضد الراقصة صافينار، عقب دعوتها الفتيات للرقص معها، لتصعد شابة ترتدي "بيكيني"، مقدمة وصلة رقص مثيرة، ليحرر الجهاز محضرا ضد الفنانة بتهمة التحريض على الفسق.

وأكد علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش بنقابة المهن الموسيقية، لـ"الوطن": "جهاز الرقابة تحرك مسرعا فور علمه بما فعلته صافيناز في حفلها بالساحل الشمالي"، مضيفا أنّ الدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وجّه سيف العجيزي مدير عام الجهاز بتحرير محضر ضدها، بعد أن جاء الاستعلام كاملا من مفتشي الجهاز بالواقعة التي حدثت في الساحل.

مصير صافينار

وفي سياق متصل، تنتظر أجهزة الأمن قرار النيابة العامة في محضر اتهام الراقصة صافيناز بالتحريض على الفسق، وفقا لما ذكره مصدر أمني بوزارة الداخلية.