بصورة وفيديو.. محمد رمضان يرد على شائعات زواجه من حلا شيحة

شائعات كثير لاحقت الفنان محمد رمضان وحلا شيحة مؤخرا، تقول إنه بصدد الزواج من الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، ومصدر الشائعة هو صفحة شهيرة تنقل أخبار الفنانين باسم "ببارتزي الفنانين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الشائعة نفاها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة في تصريحات خاصة لـ"هن"، كما نفاها محمد رمضان وحلا شيحة في تصريحات إعلامية، ورغم ذلك يبدو أن الفنان محمد رمضان يريد التأكيد على استقرار زواجه فقرر نفي الشائعات بطريقته الخاصة.

عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشر رمضان مقطعا مصورا خلال وجوده في أمريكا حيث تكرمه مجلة "إنجما" الشهيرة برفقة درة، المقطع المصور ظهر فيه رمضان يمارس رياضة المشي مع زوجته صباحا، وكتب عليها تعليقا يؤكد وجودها معه.

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لم يكتف رمضان بذلك، بل نشر صورة أخرى غير المقطع المصور، كانت زوجته برفقته، وبدت عليهما السعادة خلال تكريم رمضان في أمريكا.

صورة مموهة، وأول حروف من اسميهما، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هكذا بدأت الشائعة، ويحاول رمضان نفيها.

وكان آخر عمل فني لمحمد رمضان هو مسلسل "زلزال"، وهو نفسه العمل الفني الأول الذي تشارك فيه حلا شيحة بعد عودتها للفن، حيث شاركته البطولة رمضان الماضي.