في عيد الأضحى.. هؤلاء ممنوعون من تناول الفتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان الصباغ: تعتبر الفتة من أشهر الأطعمة التي يقبل عليها الكثير الناس خاصة في أيام عيد الأضحى، ومع وجود اللحوم وذبح الأضاحي، يصبح لطريق ممهد لإعداد تلك الوجبة الدسمة، لكن هناك بعض الحالات ممنوعة من تناول الفتة بسبب حالتهم الصحية. لقراءة المزيد عن: هؤلاء ممنوعون من تناول الفتة.. اضغط هنـــــــــــا.

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