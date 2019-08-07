بالصور.. موضة المايوهات في صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

تمثل الجاذبية عنوان موضة المايوهات في صيف 2019؛ حيث تتألق المايوهات بالألوان الزاهية والنقوش الجذابة والقصات المتفردة لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية آنيته هيلبيش أن المايوهات تخطف الأنظار إليها هذا الموسم بألوانها الزاهية كالأصفر والأحمر والأخضر والبرتقالي والوردي والأزرق الملكي، بالإضافة إلى الألوان الكلاسيكية كالرمادي والكاكي وتوليفة الأسود والأبيض.

حليات عديدة

ومن جانبها، أشارت مستشارة المظهر الألمانية ليديا ماير إلى أن المايوهات تزدان هذا الموسم بالعديد من الحليات، والتي تتنوع بين نقوش الزهور ذات الطابع الرومانسي الحالم والتقليمات ذات الطابع الهندسي العصري ونقوش جلد الحيوانات ذات الطابع المتوحش كنقوش جلد النمر وجلد الثعبان.

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وأضافت ماير أن المايوهات تتجمل أيضا بالكرانيش ذات الطابع المفعم بالرقة والأنوثة ومواضع القطع “Cut-outs” ذات الطابع الجريء والمثير، بالإضافة إلى القصّات غير المتماثلة ذات الطابع المتفرد مثل قصة الكتف الأحادي "وان شولدر".

اتجاه الحشمة

وبدورها أشارت مستشارة المظهر الألمانية إنيس مايروزه إلى أن الحشمة تمثل أحد الاتجاهات الرائجة بقوة في موضة المايوهات هذا الصيف؛ حيث تأتي المايوهات أحادية القطعة بأكمام طويلة، بينما تمتاز بعض المايوهات بشورت ذي وسط عال “High Waist”، وهي قصة تغازل المرأة الممتلئة ذات السيقان القصيرة؛ حيث إنها تجعل السيقان تبدو أطول بصريا.

وأضافت مايروزه أن هذا الاتجاه يهدف إلى تغطية مساحة أكبر من الجسم للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.