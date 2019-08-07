مكياج ناعم باللون الزهري لعيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 01:36 مساءً - إن كنت في صدد التحضير لإطلالة العيد، التي تكتسب أهمية خاصة لدى غالبية النساء، فسنقدم لك في ما يلي طريقة تطبيق مكياج ناعم باللون الزهري، خطوة بخطوة، إذ إن أسلوب المكياج هذا سيمنحك طلة في غاية الأنوثة والجاذبية.



تغطية خفيفة للبشرة

احرصي على اعتماد تغطية بشرة خفيفة، بحيث تخفين الشوائب والعيوب بطريقة طبيعية بعيداً عن المبالغة. إذ يكفي أن تستخدمي طبقة رقيقة من كريم الأساس القريب الى لون بشرتك، ومن ثم تقومين بتطبيق الكونسيلر في محيط العين، واحرصي على أن يكون بلون أغمق بدرجتين من لون البشرة. كذلك، احرصي على توزيع الأساس بالتساوي على البشرة، وذلك كي تحصلي على تغطية أنيقة ومتوازنة لبشرة وجهك. بعدها، طبقي البلاش الزهري الناعم ابتداءً من وسط عظمتي الخدين باتجاه منطقة الأذن.

مكياج ناعم للعيد



مكياج عيون زهري

بعد الانتهاء من مكياج البشرة، طبقي ظلال العيون الوردية على كامل الجفون العليا، على أن توزعيها بشكل متساو، باستخدام أطراف أصابعك أو الفرشاة المخصصة لتطبيق الظلال. بعدها، اعتمدي رسمة الأيلاينر الفرنسي، بحيث ترسمين بالأيلاينر خطاً رفيعاً على طول الرموش العليا، على أن يكون مائلاً الى الأعلى عند آخر العين، علماً أن الأيلاينر الفرنسي يساعد كثيراً في جعل العين مسحوبة وأكثر حجماً ووسعاً. ولمكياج عيون مثالي، ضعي طبقات عدة من الماسكارا لتكثيف الرموش وتعزيز طولها، أو بإمكانك استخدام الرموش الاصطناعية متوسطة الطول.

مكياج ناعم باللون الزهري



أحمر الشفاه

بإمكانك إبراز شفتيك بطريقة ناعمة جداً وجذابة، بحيث تستخدمين أحمر الشفاه الزهري الفاتح واللامع، الذي سيمنحك مظهراً مفعماً بالأنوثة والجاذبية. في البداية، أعدي شفتيك باستخدام مقشر ناعم للشفاه، ورطبيهما جيداً بمستحضر ترطيب ملائم، مما يمنحهما ملمساً ناعماً وجاهزاً لتطبيق أحمر الشفاه. من ثم، طبقي القليل من البودرة الحرة على شفتيك، فهي تساعد أحمر الشفاه في أن يدوم طويلاً، بعدها لوّني شفتيك باحمر الشفاه الزهري الفاتح بلمسة لامعة تضفي الجاذبية على إطلالتك. كما بإمكانك اعتماد أحمر الشفاه الزهري المات.

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