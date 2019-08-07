أسباب وطرق علاج كلف الوجه.. إليكِ كامل التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 01:36 مساءً - تبحث النساء في العالم العربي عن علاج كلف الوجه نظراً لانتشار هذه المشكلة بسبب ظروف عدّة أبرزها قوّة أشعّة الشّمس، ما يجعل علاج كلف الوجه مطلباً ملحاً عند النساء العربيات، ويظهر كلف الوجه على شكل بقعٍ داكنة اللّون، وتغيُّرٍ في لون البشرة.



علاج كلف الوجه بأفضل الخلطات الطبيعية

ولكن قبل الولوج في الطرق والأساليب المختلفة لـ علاج كلف الوجه، لا بدّ أن نمرّ على أبرز العامل المسببة لهذه المشكلة، لتجنّب الصول إليها على قاعدة الوقاية خير من قنطار علاج.

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أسباب كلف الوجه

أسباب كلف الوجه



فترة الحمل، تعاني الكثير مِنَ النّساء مِن مشكلة الكلف؛ وذلك بسبب زيادة إفراز الهرمونات في فترة الحمل>

التعرض لأشعّة الشّمس؛ إذ إنّ الأشعّة فوق البنفسجيّة تؤثّر على الخلايا المسؤولة عن الصّبغة(Melanocytes).

حبوب منع الحمل؛ لاحتوائها على هرمون الأستروجين أو البروجسترون .

الشعور بالتّوتر والقلق، بشكلٍ دائم يؤدي أيضاً إلى زيادة إفراز الهرمونات وظهور الكلف.

العلاجات الهرمونيّة، مثل علاجات الغدة الدرقية.

الأشخاص ذوو البشرة السّمراء أكثر عرضةً للكلف من ذوي البشرة الفاتحة

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طرق علاج كلف الوجه

علاج كلف الوجه

علاج كلف الوجه بالأدوية والكريمات: خاصة تلك التي تحتوي على الهيدروكينون والواقي من أشعة الشّمس: يستخدم كريم الهيدروكينون لتفتيح البقع الدّاكنة على البشرة ومنها بقع الكلف، حيث إنّه يحتوي على واقٍ من أشعة الشّمس للمساعدة في علاج ومنع البقع من العودة عند التّعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية، والتي تؤدي إلى تغيّرٍ في لون البشرة.



التقشير الكيميائي: عادةً ما يستغرق التقشير الكيميائي أقل من ساعة، وآثاره الجانبية هي الاحمرار والألم وتتفاوت حدّة هذه الآثار باختلاف عمق التقشير.



التقشير بالكرستالات المجهرية: التقشير بالكرستالات المجهرية تُستخدم لإزالة الجلد الميت من الطبقة السطحية باستخدام بلورات صغيرة، أو غيرها من المواد الكاشطة.



جلسات الليزر: حيث تستخدم شعاع ضوء الليزر لإزالة خلايا الجلد السطحية، ويتطلب العلاج بالليزر تخديراً موضعياً، حيث تستمر الجلسات من 30 -90 دقيقةً فقط، ويُتوقع حدوث بعض التورم، أو الاحمرار، ويجدر الإشارة إلى أنّ التورم يمكن أن يتسبب بحدوث فرط التصبغ في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى زيادة غمقان لون البشرة.



علاج الكلف بالوصفات المنزلية: هناك العديد من الوصفات التي لها مفعولٌ في علاج الكلف، والبقع الدّاكنة، للاطلاع عليها، انقري هنا.

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