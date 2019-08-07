4 طرق لبشرة شابة في كل الفصول

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 01:36 مساءً - لا شك أن أشعة الشمس أحد أهم العناصر التي تؤدي الى الشيخوخة المبكرة للبشرة، إذ إن التعرض الكثيف لهذه الأشعة يساهم في تسريع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة عليها، وإفقادها نضارتها، فكيف يمكنك التغلب على هذه المشكلة، والحفاظ على بشرتك شابة في كل الأوقات والفصول؟ هذا ما سنوضحه لك اليوم:



- وضع الواقي الشمسي في أي وقت:

ضرورة وضع كريم الشمس

تقوم كثيرات من النساء بالتنزه صباحاً للاستمتاع بأشعة الشمس، ويعتقدن خطأً أن هذه الأشعة لا تؤثر على بشرتهن سلباً، لكنها في الحقيقة تزيد من شيخوخة البشرة من دون أن يشعرن بذلك، لذا عليكِ الاهتمام بوضع الواقي الشمسي في أي وقت من العام.



- تجنب وضع المرطب قبل الخروج من المنزل:

كريم الوقاية

عليك بترطيب بشرتك أكثر من مرة يومياً، لكن احرصي على عدم ترطيب بشرتك قبل الخروج من المنزل لكيلا تؤذيها، فالمرطب يساعد على امتصاص البشرة لأشعة الشمس، لذا قومي باستخدام "كريم الشمس" عوضاً عنه، فهو يحتوي على نسبة ترطيب مناسبة.



- وضع الواقي الشمسي حتى في المنزل:

احمي بشرتك من أشعة الشمس

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هذا الأمر ضروري لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تدخل عبر النوافذ، وكذلك عندما تكونين في المطبخ لإعداد الطعام، وذلك لتحمي بشرتك من حرارة الفرن الضارة.



- حماية الشفاه:

شفاه رطبة

غالباً ما تصاب الشفاه بالتشقق والجفاف، وعندما تتعرضين لأشعة الشمس وشفتاكِ في هذه الحالة، يزداد الأمر سوءاً، لذا عليكِ الاهتمام باستخدام أحمر الشفاه، فهو يرطب ويحمي الشفتين من آثار أشعة الشمس الضارة، وهذا الأمر في غاية الأهمية.