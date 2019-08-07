كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 01:36 مساءً - خلطات لترطيب الوجه، تساعد في التخلّص من جفاف البشرة، خصوصًا في فصل الصيف من جرّاء التعرّض لأشعة الشمس الضارّة والهواء الجاف، وغيرها من العوامل الأخرى التي تضرّ بالبشرة، اختارها لكِ "الخليج 365.نت" والتي يمكن إعدادها في المنزل بسهولة ـ لترطيب الوجه والحفاظ على نضارة البشرة، بعيدًا عن ارتياد صالونات التجميل التي تُعنى بجمال المرأة، واستخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد قد تسبّب الحساسية للبعض أحيانًا. بالإضافة إلى النصائح المهمة للحفاظ على نضارة وصحة البشرة.



خلطات لترطيب الوجه بحسب نوع البشرة



إليكِ أفضل خلطات لترطيب الوجه، بمكونات طبيعية تساهم في تغذية وترطيب البشرة بحسب نوع البشرة



خلطة العسل لـ ترطيب البشرة الجافة:

يُعتبر العسل من أفضل مرطبات البشرة، لا سيّما للبشرة الجافة؛ لغناه بمضادّات للأكسدة. فهو يخترق طبقات الجلد العميقة، ويساعد في ترطيبها وتنظيف مساماتها، ويُعيد للبشرة نضارتها وحيويتها.



طريقة التحضير والاستخدام:

يُطبّق قناع العسل مرّتين بالأسبوع أو أكثر على الوجه، ويُستخدم من خلال وضع طبقة من العسل الطبيعيّ على البشرة. ثم يُترك لمدة 15-20 دقيقة. بعدها، تُغسل البشرة بالماء الفاتر.

قناع العسل لترطيب البشرة



خلطة الحليب لـ ترطيب البشرة الدهنية

يتمتّع الحليب بفوائد جمّة للبشرة؛ إذ يعدّ مصدرًا غنيًّا بفيتامينات ب، أ، د، والكالسيوم، وأحماض الألفا هيدروكسي، وغيرها من المواد القوية المضادّة للأكسدة. فاستخدام الحليب على الوجه، يعمل على تغذية خلايا الجلد وترطيبه طوال اليوم، بالإضافة إلى أنّ له مفعولًا كبيرًا في تخليص البشرة الدهنيّة من المواد الزيتيّة من مسامات البشرة، وكذلك تضييق وشدّ المسامات الكبيرة فيها.

طريقة التحضير والاستخدام:

تغمس قطعة صغيرة من القطن بالحليب، وتوضع على الوجه بعد شطفه جيدًا للتخلّص من الأوساخ والرسوبات فيه. ويُترك على الوجه لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف. مع الحرص بعدم تحريك عضلات الوجه في هذه الأثناء. ثم، يُغسل الوجه جيدًا بالماء البارد.

قناع الحليب لترطيب البشرة



خلطة زيت الزيتون لـ ترطيب جميع أنواع البشرة:

يعدّ زيت الزيتون من أكثر الزيوت ترطيبًا للبشرة؛ لاحتوائه على ثلاثة مضاداتٍ للأكسدة، وهي فيتامين E ، والبوليفينول، وفيتوستيرولس، والتي جميعها تساعد في ترطيب الجلد وحمايته من الشيخوخة المبكّرة. إضافةً إلى أنّ الزيت يمتاز باختراقه لطبقات الجلد العميقة ويطهرّها.

طريقة التحضير والاستخدام:

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يتم دهن الوجه وكذلك الرقبة بزيت الزيتون برفقٍ. ويُفضّل وضع زيت الزيتون على الوجه في الليل. ثم، يُغسل الوجه في الصباح.

زيت الزيتون لترطيب البشرة



خلطة زبدة الشيا الخام لـ ترطيب البشرة الجافّة:

اشتهر استخدام زبدة الشيا منذ القدم؛ لغناها بفيتامينات A و E، وكذلك المعادن والأحماض الدهنية الأساسية. فهي تساعد في ترطيب البشرة الجافة بكفاءة عالية والحدّ من ظهور التجاعيد المبكّرة. ويجب التأكّد من استخدام الزبدة الخام غير المكررة، لأنّها تحافظ على صفاتها العلاجيّة أما المكررة فهي تفقد تلك الصفات.

طريقة التطبيق والاستخدام:

تؤخذ قطعة صغيرة من زبدة الشيا، وتوضع على راحة اليد كي تذوب وتصبح قابلة للدّهن. وبعد ذلك، تُدهن على الوجه ويتم تحريكها لمدّة دقيقة كي يتصها الجلد جيدًا، ويُنصح بوضعها يوميًّا قبل النوم للاستفادة منها.

زبدة الشيا لترطيب البشرة



خلطة الحليب والموز لـ ترطيب البشرة المختلطة:

تعدّ هذه الخلطة مغذّية ومرطّبة للبشرة المختلطة؛ لاحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات مثل البوتاسيوم الموجود في الموز والمغنيسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين E، وفيتامين C الذي يحفّز الجلد على إنتاج الكولاجين الطبيعي وتنشيط الدورة الدموية، ما يقاوم ظهور التجاعيد.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط موزتين مع ملعقة من الحليب البودرة، وملعقة من العسل، جيدًا كي يُصبح الخليط متماسكًا. ثم يوضع على الوجه ويُترك لمدّة 10 دقائق. بعد ذلك يُغسل بالماء الفاتر.

طبقي قناع الحليب والموز لبشرة رطبة



خلطة زيت الزيتون وعصير الليمون لترطيب البشرة الدهنّية

تُعتبر هذه الخلطة فعّالة جدًّا في ترطيب البشرة، لا سيّما البشرة الدهنية؛ لما تتميّز بفوائد هامة. فالحليب يحتوي على حمض اللبنيك الذي يعمل كمليّن للبشرة، وزيت الزيتون يجعل البشرة صحيّة أكثر. أمّا عصير الليمون فيعمل على تعقيم البشرة وتخليصها من الحبوب والبقع.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم مزج ربع كوب من الحليب السائل، مع 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون، و3 ملاعق من زيت الزيتون، ليصبح المزيج متجانسًا. ثم، يوضع على الوجه ويُترك لمدة 5 دقائق. بعدها، يُشطف الوجه جيدًا بالماء الفاتر.

زيت الزيتون وعصير الليمون لترطيب البشرة الدهنّية

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