كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 7 أغسطس 2019 01:36 مساءً - تعتمد النجمات في إطلالاتهن المختلفة ألوان مناكير مختلفة ومميزة، وسرعان ما تصبح من أبرز اتجاهات موضة الأظافر. وفي هذا الصيف، رأينا كثيرات من النجمات يعتمدن ألوان طلاء أظافر قوية وجريئة، وربما خارجة عن المألوف.

إليك أبرز ألوان مناكير للصيف تعتمدها النجمات في إطلالاتهن، لتستوحي منها ما يعجبك.



المناكير الأصفر

المناكير الأصفر والقوي هو أحد اتجاهات موضة المناكير لصيف 2019، وقد اعتمدته النجمة كايا غيربر، وأضفت عليه لمسة مميزة من خلال تزيينه بخط أسود طولي مميز. علماً أن الأصفر هو لون صيفي بامتياز وملائم للأجواء الصيفية المفعمة بالمرح والحيوية.

مناكير أصفر من كايا غيربر



المناكير الأبيض الكلسي

لم يغب المناكير الأبيض عن إطلالات النجمات هذا الصيف، لا سيما المناكير الأبيض الكلسي الذي اعتمدته كايلي جينير في إحدى إطلالاتها، مع التدرجات اللماعة والبارزة والأظافر الطويلة المربعة. وبإمكانك اعتماد المناكير الأبيض الكلسي في مختلف إطلالاتك، فهو لون عملي وجذاب في الوقت نفسه.

مناكير أبيض كلسي من كايلي جينير



مناكير بألوان الباستيل

لقد أصبح معلوماً أن الباستيل اجتاح عالم الجمال هذا الصيف، لا سيما في ما يتعلق بطلاء الأظافر، حيث رأينا نجمات كثيرات يعتمدنه، وقد استخدمته النجمة Chloe Maretz على أظافرها، فاعتمدت ألوان باستيل متعددة وطبقتها بدرجات مختلفة على كل ظفر، بشكل لافت ومفعم بالحيوية.

مناكير بتدرجات الباستيل من Chloe Maretz



المناكير البنفسجي

كذلك، يعد المناكير البنفسجي إحدى أبرز صيحات المناكير لهذا الصيف، وقد اعتمدته النجمة Hailee Steinfeld مع الأظافر الدائرية الطويلة، فالبنفسجي أحد الألوان الصيفية المميزة، التي تضفي على إطلالة المرأة الحيوية والإشراقة.

مناكير بنفسجي من Hailee Steinfeld



المناكير الملون

لم يغب المناكير الملون عن موضة الأظافر لهذا الصيف، وقد احتلت فيه الألوان الجريئة الحيز الأكبر، وقد رأينا النجمة Alexa Chung تعتمده في إحدى إطلالاتها، حيث اختارت ألواناً قوية جذابة، كالأزرق الداكن، الأسود، الأبيض، والأحمر الناري، وأضفت على أظافرها لمسة براقة جعلت أظافرها في غاية الجمال.

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مناكير ملون بأسلوب Alexa Chung

المناكير الأسود

لا يغيب المناكير الأسود عن موضة المناكير، إلا أن النجمة زيندايا اعتمدته بأسلوب المونوكروم مع الزخرفات والخطوط البارزة والأرقام، والأظافر الطويلة التي توفر مساحة كافية لتطبيق المناكير الأسود المونوكروم بأسلوب عصري ومميز.

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