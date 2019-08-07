روت هادية حسني، بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة، تفاصيل اختيارها لتقديم النسخة السابعة من المؤتمر الوطني للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أنه تم إخبارها أثناء توجهها إلى إحدى البطولات الدولية، أنها ستعود إلى العاصمة الإدارية، لعمل بروفات تدريبية بصحبة 4 أشخاص آخرين.
وقالت "حسني"، خلال استضافتها مع الإعلامية شيرين عفت، والإعلامية نهى عبد العزيز، في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية dmc: "قالولي قبل ما أطلع الطيارة إني هروح على العاصمة الإدارية عشان أعمل بروفات وكنا 4 في البروفة وقالولنا هيختاروا مننا 3".
وعبرت "حسني" عن سعادتها البالغة عند اختيارها، موضحة عدم توقعها لذلك على الإطلاق، فقالت: "أنا كنت مقدمة عشان أشترك في النظام بتاع المحاكاة المصرية إني أتكلم نيابة عن وزاة الشباب والرياضة، بس مكانش فيه نموذج لوزارة الشباب.. بس أهو باب اتقفل وباب تاني اتفتح".
واستكملت بطلة منتخب مصر للريشة الطائرة، قائلة: "كان شرف كبير ليا إني أطلع أحكي قصتي.. وكانت خضة كبيرة.. بس يارب أكون فيدت الناشئين الصغيرين".
كانت هذه تفاصيل خبر هادية حسني تروي تفاصيل اختيارها لتقديم مؤتمر الشباب السابع: "باب اتفتح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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