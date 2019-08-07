تعرف على الفرق بين أعراض القولون العصبي والتهابات المعدة

القولون العصبي هو حالة صحية مزمنة تصيب الأمعاء الغليظة، ما يؤدي إلى تقلصات وانتفاخات بالبطن، وهذه الحالة يمكنها أن تؤثر في أي شخص وأي عمر، ويمكن تصنيفها من ضمن الجهاز الهضمي الوظيفية.
التهابات المعدة تأتي غالبا نتيجة عدوى ببعض البكتيريا التي تسبب قرح المعدة.
وفيما يلي: أعراض القولون العصبي والتهابات المعدة وفقا لما ذكره موقع web teb.
أعراض التهابات القولون العصبي
- براز دموي
- إسهال
- الشعور بالحاجة إلى التبرز
- حمى
- أوجاع البطن
ويتم علاجه حسب مسببات الالتهاب القولوني، ومسببات الالتهاب القولوني نوعان:
الأول العدوى ويتم علاجه بواسطة المضادات الحيوية.
الثاني وجود مرض التهابي في الأمعاء، وتعالج باستخدام مضادات للالتهاب.
أعراض التهابات المعدة
- الشعور بالحرقة والألم في المعدة
- الغثيان والقيء
- الشعور بالشبع بسرعة
ويتم علاجها عن طريق مجموعة مضادات الالتهابات غير الاستيروئيديه أو أحد أصنافها مثل paracetamol لتخفيف الألم، ويمكن تناول antiacids لتخفيف شدة حرقة المعدة.
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