يحمي من السرطان والسكر.. 10 فوائد للبصل

استعرضت الإعلامية شيرين عفت، والإعلامية نهى عبد العزيز، خلال برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي إم سي"، 10 فوائد للبصل وفقًا لعدد من خبراء التغذية، وهي:

- نسبة الدهون لا تتعدى به 10 جرامات.

- وتحتوي حبة البصل الواحدة على 90% من المياه، و40 سعر حراري فقط، و9 جرامات من الكربوهيدرات.

- يساعد على تقليل نسبة الكولسترول في الدم.

- يحتوي على فيتامين C.

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- يقوي من مناعة الجسم.

- يحتوي على مادة تحمي الإنسان من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمعدة.

- يحتوي على مادة تعرف بـ"الكروم" تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.

- يعتبر من أهم مضادات الالتهابات والبكتيريا التي تصيب اللثة.

- يساعد على توقف نزيف الأنف.

- عند خلطه مع العسل يساعد على علاج نزلات البرد.