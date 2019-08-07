استعرضت الإعلامية شيرين عفت، والإعلامية نهى عبد العزيز، خلال برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دي إم سي"، 10 فوائد للبصل وفقًا لعدد من خبراء التغذية، وهي:
- نسبة الدهون لا تتعدى به 10 جرامات.
- وتحتوي حبة البصل الواحدة على 90% من المياه، و40 سعر حراري فقط، و9 جرامات من الكربوهيدرات.
- يساعد على تقليل نسبة الكولسترول في الدم.
- يحتوي على فيتامين C.
- يقوي من مناعة الجسم.
- يحتوي على مادة تحمي الإنسان من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان القولون والمعدة.
- يحتوي على مادة تعرف بـ"الكروم" تعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم.
- يعتبر من أهم مضادات الالتهابات والبكتيريا التي تصيب اللثة.
- يساعد على توقف نزيف الأنف.
- عند خلطه مع العسل يساعد على علاج نزلات البرد.
كانت هذه تفاصيل خبر يحمي من السرطان والسكر.. 10 فوائد للبصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.