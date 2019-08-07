كندية تنفصل عن خطيبها قبل 4 أيام من زفافهم لسبب غريب

دون سابق إنذار قررت عروس كندية، تدعى"سوزان"، إلغاء حفل زفافها والانفصال عن خطيبها قبل 4 أيام من الموعد المحدد للزفاف، لسبب أصاب عائلتها وأصدقاءها بالذهول والصدمة.

حددت سوزان في دعوة الزفاف، أن يقوم المدعوين بدفع مبلغ مالي يبلغ قدره 1500 دولار مقابل حضور حفل الزفاف، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

"كيف نقيم حفلًا دون تمويل مناسب"، بهذه الجملة بررت سوزان إصرارها على تحمل المدعوين تكاليف الحفل، وهو ما لم يلقى القبول من المدعوين، رغم محاولاتٍ عدة من خطيبها بإقامة حفل زفاف رخيص بـ"فيجاس"، إلا أنها رفضت اقتراحه وأصرت على إقامة حفل ضخم ومميز وسط أقاربها وأصدقاءها.

وانهارت أحلام سوزان، بالحصول على الدعم المالي وهو ما جعلها ترفض إقامة حفل زفاف منخفض التكاليف فقرر خطيبها التخلي عنها وإنهاء علاقته بها.