صور.. بريطانية كادت أن تفقد حياتها بسبب "الشاي بحليب"

"نوبة غثيان وتقيؤ مستمر"، أعراض عانت منها فتاة بريطانية تدعى "أنطونيا تيريل"، صاحبة الـ28 عامًا، على مدار عامين دون معرفة الأطباء للسبب الرئيسي الذي جعلها تدخل في هذه الحالة، حيث ذهبوا لتفسيرات عدة ولكن ظل الأمر غير واضحًا.

تدهورت حالة أنطونيا للأسوأ، حيث انقطعت عن الذهاب لعملها، ليكتشف الأطباء في نهاية الأمر أنها تعاني من حساسية شديدة تجاه الحليب وهو السبب الذي جعلها تدخل في هذه الحالة على مدار عامين متواصلين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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لم تصدق أن مشروب الشاي بالحليب الذي كانت تشربه يوميًا هو الذي أدى لكل هذه المعاناة، وتبين بعد خضوع أنطونيا لعدة اختبارات أن البروتين المتواجد بالحليب هو الذي أدى لإصابتها بتلك الحالة التي تسمى بـ "متلازمة القولون العصبي" والتي أدت لأعراض كالقيء والإسهال وتقلصات البطن.

وخضعت أنطونيا لنظام غذائي لا يحوي الحليب اختفت تلك الأعراض عنها تمامًا، وصارت بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي.