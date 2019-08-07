ماجد المهندس يُبدع في عالم الموضة والأزياء بإطلالاته الأنيقة والعصرية

أثبت النجم العراقي ماجد المهندس إبداعه في عالم الموضة والأزياء، كما أثبت نفسه تماماً في عالم الغناء، فبرز دائمًا بإطلالاته الأنيقة والعصرية في آن.

إطلالات ماجد المهندس

وإن كنت تبحث عن إطلالات مميزة تختارها لمناسباتك الخاصة، جمعنا لك بعض إطلالات الفنان ماجد المهندس، التي ستلهمك كثيرًا وستُظهرك غايةً في الأناقة والجاذبية، إذ إنّ النجم يتمتع بذوق كلاسيكي راقٍ.

وإطلالات ماجد غالبًا ما تعنونها الأزياء الرسمية، كالبدلات الأنيقة المزيّنة، في معظم الأوقات، بمنديل ملوّن، والسترات المصمّمة من أقمشة لمّاعة وطبعات لافتة. وهي، من دون شك، خيارات جريئة ومتميّزة.

ويركّز ماجد المهندس على الألوان القاتمة، حيث يفضّل الأسود بجميع درجاته، على الرغم من اعتماده أحيانًا على ألوان أخرى، كالبوردو.

كما يهتم كثيرًا بنوع الأقمشة، فهو يختار أقمشة غريبة، متميزة وجريئة مثل القماش المطبّع والمطرّز، ويضعها في قالب رجولي لتصبح أكثر تميّزًا بما يليق بشخصيته.

شاهد بعض إطلالات ماجد المهندس، واستوحي منها ما يتناسب وذوقك وقوامك.

كثيراً ما يختار النجم العراقي ماجد المهندس بدلة باللون الأسود فقط، أي أنه يختار حتى قميصه باللون الأسود، وهذه الإطلالة تعكس جاذبية ملفتة وتظهره بشكل أنيق وعصري وساحر.

ويمكن أن تختار البدلة باللون الأسود فقط في المناسبات مهما كانت طبيعتها، كما يمكنها أن تكون خيارا مثاليا يوميا لك خلال التوجه للعمل.

وهي البدلة باللون الكحلي أو الأسود أو الرمادي، مع قميص باللون الأبيض في الأسفل، ويكمن تميزها باختيار أنواع الأقمشة الملفتة أو الإكسسوارات التي تعطي لمسة أنيقة وعصرية لها.

من الألوان الجريئة في البدلات هو اللون الأبيض، الذي يعكس دون أدنى شك شخصية الرجل، فدائماً ما ارتبطت بالرجل العاشق والذي يحب الحياة والموضة والحيوية.

ويحتاج هذا النوع من البدلات إلى جرأة كبيرة، إذ أنه بعيد كثيراً عن كلاسيكية البدلة، فهو إطلالة عصرية جريئة بامتياز، يضفي نوعا من الحيوية على الإطلالة.

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