3 أحذية رائجة ترافقكِ في إطلالاتكِ كافة خلال شهر آب

تبحث كل مواكبة موضة، عن التصاميم البسيطة التي تكمّل إطلالاتها، وتصاميم "الـIt pieces " في هذا الموسم كفيلة بأن تنقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر، وقد اخترنا لكِ من بينها لشهر أغسطس/آب 3 أحذية ملفتة تحاكي أذواقًا مختلفة.

لمحبّات الأحذية المتبكرة والجذابة، إليكنّ صندال Les Bordighera من Jacquemus

صندال جذاب، سيشكّل حتمًا هوس الفاشينيستا والنجمات في الفترة المقبلة! يتّسم هذا الحذاء بكعبه ذي الحجر الزجاجي الملوّن، للمسة من الإبتكار. يمكنكِ أن تنسّقي شوز Les Bordighera من جاكموس مع تنورة كاجوال تمامًا كما فعلت Candice Swanepoel. كما بإمكانكِ انتعال هذا الصندال مع فستان عصري- شيك لجرعة من الجاذبية. (شاهدي الفيديو أدناه).

لمحبّات الستيليتو لكن بنفحة عصرية، إليكنّ حذاء Venus من The Attico

ما رأيكِ أن تضمّي شوز Venus من The Attico إلى لائحة مشترياتكِ المقبلة؟ هذا الحذاء متميّز بالشرائط التي تلفّ الكاحل وهو متوفّر بألوان عدة من أبرزها الأزرق والفوشيا. موديل يليق بلوكاتكِ كافة. نسّقي هذا الشوز مع فستان أنثوي تمامًا كما فعلت Annacarla e Simona. كما بإمكانكِ أن تعتمدي هذا الحذاء مع سروال بايكر وسترة تمامًا كما فعلت Leonie Hanne.

لمحبّات الأحذية العصرية- الشيك، إليكنّ صندال من Bottega Veneta

Advertisements

اختاري هذا الصندال من بوتيغا فينيتا لإطلالاتكِ اليومية المريحة والمنكّهة بلمسة أنيقة مميّزة! موديل بسيط لكن بإمكانه أن يحوّل لوككِ النهاري إلى مسائي بشكل ملفت. إن كنتِ مدعوة إلى عشاء، بإمكانكِ أن تنسّقي هذا الشوز مع سروال كلاسيكي أبيض وسترة تمامًا كما فعلت Rosie Huntington-Whiteley. كما يمكنكِ أن تنتعلي صندال بوتيغا فينيتا مع فستان كاجوال تمامًا مثل ما فعلت Leonie Hanne.

قد يهمك أيضا:

إليكِ أهمّ النصائح لارتداء الصنادل الشريطية في مناسبات عدّة

استمتعي بالراحة هذا الصيف مع 6 أنماط مميزة من الصنادل