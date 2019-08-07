طبقّي "مكياج قلتر" من وحي أشهر النجمات ومدوّنات الموضة

يعتبر "مكياج قلتر" من بين آخر صيحات المكياج التي لاقت رواجًا كبيرًا، بخاصة هذا الموسم، والذي يضفي لمسة عصرية على إطلالاتك ويعكس شخصيتكِ مهما كانت.

هذا المكياج طبّقته الكثير من النجمات وقد ارتكز بشكل خاص على مكياج العيون، لذلك، حان الوقت لأن تعتمديه أنتِ أيضًا. من هنا، اخترنا لكِ موديلات مكياج قلتر سبق واعتمدتها النجمات والفاشينستا لتستوحي منها لإطلالاتكِ المقبلة.

إن كنتِ صاحبة أسلوب ناعم وكلاسيكي ورغبتِ في اعتماد صيحة مكياج القلتر، الجئي إلى ألوان حيادية برّاقة مثل العاجي، فضي، الأبيض أو الذهبي واستوحي من مكياجRosie Huntington-Whiteley. اعتمديها مع روج نيود أم زهري. يمكنكِ أن تختاري أيضًا اللون الوردي في آيشادو الجلتر مثل مكياج سينتيا سامويل.

وللمسة أكثر جرأة، اختاري ظلال عيون قلتر مع آيلاينر أسود واكملي المكياج بروج أحمر اللون مثل دلال الدوب، أما إذا كنتِ صاحبة شخصية مجازفة وجريئة، لا تترددي من مزج ألوان الحلتر في مكياج العيون واستوحي من روان بن حسين وKylie Jenner.

للمسة مرحة، اختاري آيشادو بلون بارز مثل البنفسجي الذي طبّقته نهى نبيل. هو مناسب تمامًا للوكات الصيفية. يمكنكِ أيضًا أن تضيفي الهايلايتر الملوّن على زاوية العين، تمامًا مثلKim Kardashian لتحصلي على مكياج مبتكر أكثر، أما إذا كنتِ متوجّهة إلى مناسبة رسمية أو سهرة، فمكياج اليسا هو الأنسب لكِ. يمزج بين العاجي، الذهبي والبني، إذ يبرز سحر عينيكِ بشكل كبير. كذلك ولتعززي جمال المكياج، اختاري روج لمّعا بتدرجات جريئة مثل الأحمر العنابي.

في نفس الإطار، إليكِ بعض الحيل لتثبيت ظلال العيون القلتر لساعات طويلة:

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فرك الجفن بجل الألوفيرا

وضع القليل من البرايمر على الجفون

تثبيت ظلال العيون بالرذاذا المثبت

تطبيق الآيشادو الجلتر بواشطة ملمّع الشفاه

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