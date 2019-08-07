طريقة عمل الأوريو مادنس

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الأوريو مادنيس من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، فهي لذيذة وخفيفة خاصة في الأيام ذات الحرارة المرتفعة، حضري المكونات واتبعي طريقة العمل لتحصلي على أطعم وألذ أوريو مادنيس.
مكونات الأوريو مادنيس
40 قطعة بسكويت أوريو.
ملعقة صغيرة فانيليا.
ربع كوب زبدة ذائبة.
ربع كوب سكر.
كوبين جبنة كريمي.
ربع كوب صوص شيكولاتة أو كراميل.
كوبين آيس كريم فانيليا.
⅓ كوب كريمة خفق سائلة.
طريقة تحضير الأوريو مادنيس
اطحني في محضرة الطعام 20 قطعة بسكويت، ثم أضيفي الزبد، وقلبيهم جيدًا.
في وعاء كبير، اخفقي الجبنة، ثم أضيفي لها السكر والكريمة والفانيليا، واستمري بالخفق لمدة ثلاث أو أربع دقائق.
كسري باقي الأوريو، ثم ضعي نصفه مع آيس كريم الفانيليا وقلبي.
في صواني صغيرة ذات قاعدة متحركة، ضعي طبقة من البسكويت المطحون، ثم طبقة من خليط الجبنة، ثم طبقة من الآيس كريم.
وزعي بعض قطع البسكويت المكسور فوق الآيس كريم، ثم ضعي طبقة من خليط الجبنة، ثم طبقة من الآيس كريم.
زيني الوجه بباقي البسكويت المكسور، ثم ضعي الصواني في الفريزر لمدة ساعتين قبل التقديم.
أخرجيها من الصواني وزينيها بصوص الكراميل أو بصوص الشوكولاتة.
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