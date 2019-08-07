حضري لأسرتك لازانيا بالكفتة والسلامي في المنزل، بخطوات بسيطة وبدون مجهود، أو تكلفة عالية. المكونات شرائح لازانيا سلامي لحم مفروم ثوم مهروس ملعقتان زيت زيتون ريحان مفروم مكعبات طماطم رشة ملح فلفل أسود Advertisements بشاميل طريقة عمل لازانيا بالكفتة والسلامي شوحي الثوم في الزيت على النار، ثم ضيفي اللحم. ضيفي الريحان، والطماطم والبهارات. ضعي شرائح اللازانيا في صنية مدهونة بالسمنة، ثم البشاميل، وخليط اللحم والسلامي. ضيفي البشاميل، وطبقة لازانيا أخرى. ضعي السمن على الوجه، وادخليها الفرن.

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