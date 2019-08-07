نصائح لعلاج غازات البطن

يعد ابتلاع الهواء من الأسباب الرئيسية للغازات في الجهاز الهضمي، وفي بعض الأحيان يؤدي الي ألم في البطن بسبب تراكم الغازات في الجهاز الهضمي. ولتجنب غازات البطن عليك إتباع ما يلي: الخضار الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والحبوب. الدهون الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون. Advertisements المشروبات الغازية التقليل من شرب المشروبات الغازية و مضغ العلكة. مضغ الطعام الحرص على مضغ الطعام ببطء. الأدوية تناول الأدوية المخصصة لعلاج الغازات، وتخفيفها.

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