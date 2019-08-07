من ريهانا استوحي إطلالات عصرية ومبتكرة للسفر لتحافظي على أناقتك

كثيرات من النساء يحاولن دائمًا أن يتألقن بأجمل الإطلالات في مختلف المناسبات، الكاجوال منها الى جانب الرسمية، والموضة الآن هي أيضًا اعتماد اطلالات أنيقة أثناء السفر ولا سيّما بين الشابات، حيث إنهنّ يستعرضن هذه الإطلالات على وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل خاص الانستغرام، وكثيرات منهنّ يستوحين إطلالات السفر من النجمات العالميات أو العربيات، وقد جمعنا لكِ اليوم صور ريهانا استوحي منها إطلالات السفر المميزة.

إطلالة لافتة في المطار نسقتها ريهانا Riahhan اعتمدت فيها أسلوبها العصري المبتكر، وقد اختارت بيجاما رياضية من القطن باللون الرمادي عبارة عن سويتر قطنية وبنطلون واسع، وقد نسقت معها حذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي الميتالك، وشنطة يد كبيرة من ديور Dior، وقبعة رياضية، وأقراطًا بارزة من الكريستال.

لوك مريح اختارته ريهانا في المطار أثناء إحدى رحلاتها، وكان عبارة عن بنطلون أسود بقصة أرجل واسعة، نسقت معه سويتر فضافضة مزينة برسمة باللونين الأسود والأبيض، وحذاءً أسود وشنطة يد على شكل صندوق من “لويس فويتون” Louis Vuitton ونظارات شمسية ملونة باللون الأحمر.

لا تستغني ريهانا على أسلوبها الشبابي العصري مهما كلف الأمر، وهذه الاطلالة التي نسقتها أثناء السفر دليل على ذلك، حيث إنها اختارت تنسيقًا شبابيًّا في بنطلون عريض، مع سترة رياضية باللون الأزرق النيلي وتيشرت قطنية، وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل باللون الأبيض، ونظارات شمسية لافتة، وحقيبة كتف مميزة من “ديور” Dior.

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