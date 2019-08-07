موديلات فساتين محجبات من دور الأزياء تليق بالسهرات ‏

لطالما تحتار الفتاة المحجبة في اختيار فستان المحجبات للسهر تليق بها للحفلات في موسم الصيف 2019 وتحاول جاهدة أن تبحث على ما يناسبها من موديلات فساتين محجبات من دور الأزياء ومن أشهر مصممي العالم.
لإطلالة كالأميرات تجدين في مجموعة المصمم العالمي أليكس مابيل بعضاً من فساتينه التي صممت وتم إصدارها ضمن مجموعات أزياء ربيع وصيف وخريف لعدة مواسم فساتين سهرة ناعمة تليق بالمحجبات بألوان باردة تعكس موضة الصيف وألوان دافئة تعكش أجواء الخريف.
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