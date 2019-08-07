تعرفي على "إتيكيت" تناول الأكل في المطاعم

إذا كنت ذاهبا لأحد المطاعم لتناول الطعام، فعليك إتباع أصول الإتيكيت وهي.. التزم بالنظام، حيث يجب احترام طابور الطلبات، وعدم محاولة التقدم بأخذ دور غيرك. لا تعطل الآخرين بإطالة الحديث مع الكاشير، وعليك معرفة طلباتك التي يتم طلبها مباشرة، خاصة أن معظم قوائم الطعام في تلك المطاعم تكون محدودة، وليس بها اختلافات إلا بسيطة جدا.

ليس من الإتيكيت التدخل في طلبات الآخرين، ومحاولة معرفة اختياراتهم. بعض المطاعم السريعة يكون بها بوفيه سلطات، فراعي عدم ملء الطبق بشكل مبالغ فيه، مع الحرص على النظام.

ليس من الإتيكيت الإلحاح على أحد المتواجدين، أو إزعاجه لينتهي سريعا من طاولته، في حالة عدم تواجد عدد كافي من الطاولات، ولكن عليك انتظار الدور بهدوء.

احرص على أن تكون نبرة صوتك معتدلة، من اجل أن تسمح لمرافقيك بسماعك بوضوح، دون أن يصل الحديث لأذان الآخرين أيضا أثناء الحديث التليفون، فذلك من شأنه إزعاج الآخرين.

اجلس بشكل صحيح، فمن غير اللائق مد الأرجل للأمام، أو على الجانب بحيث تعوق حركة الآخرين أو تزعجهم. احرص على تناول الأطعمة فوق الصينية المقدم بها، ولا تحاول ملامسة الوجبة للطاولة مهما بدت نظيفة.

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حاول إبقاء فمك مغلقا أثناء المضغ، وعدم أخذ قضمات كبيرة أو متلاحقة قبل الانتهاء من الطعام الموجود بالفم. إذا كان المطعم يتبع أسلوب اخدم نفسك بنفسك، فعليك، عند الانتهاء من تناول الطعام، جمع بقايا الطعام، والصينية ووضعهم في الصندوق المخصص لذلك.

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