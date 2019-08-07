5 نصائح مهمة في فن اتيكيت معاملة "والدة زوجك"

تعتبر والدة زوجك هي الأم الثانية، حيث أكدت خبيرة الإتيكيت مي خطاب أن محاولة التعامل بصدق لكسب قلوب عائلة زوجك سيؤثر بالإيجاب على الزوجة.

وقدمت مي خطاب بعض النصائح في فن إتيكيت تفادي المشكلات بين الزوجة وأهل زوجها.

1- الحفاظ على علاقتك بهم مع وضع الحدود المناسبة في التعامل مع أهل زوجك لعدم التدخل في خصوصية حياتك الزوجية.

2- التحدث مع حماتك والاقتراب منها فمثلا اطلبى منها ان تخبرك عن طفولة زوجك وعليك بالسؤال والاطمئنان عليها إذا شعرتي انها منزعجة من شئ واسأليها عن سبب انزعاجها واجعليها تشعر بأنك بمثابة ابنتها.

3- بناء علاقة طيبة بينك وبين أهل زوجك من خلال الزيارات المستمرة بينكما بصفة منتظمة وشاركيهم في الأعياد والمناسبات العائلية.

4- اجعلي علاقتك مع أخواته أنك واحدة منهم وإجلسي معهم وتحدثى وتسوقي معهم حتى يندمجوا معك واجعليهم دائما يشعرون أنكِ فرد من العائلة

4- اهتمي بمظهرك أمام الجميع ولا تكثري من الأحاديث وكوني مستمعة جيدة فهذا سيجعلك تكسبين حبهم لأن المستمع عادة لا ينطق بالكثير من الكلام ولا يقع في الخطأ كما أن الاستماع لأهل زوجك سيجعلك تفهمين طريقة إدارة حياتهم ولهذا ستنجحى فى التعامل معهم بشكل جيد.

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5- إذا حدث خلاف بين زوجك وأهله، حاولي امتصاص غضب زوجك وأسعى إلى التصالح بينهما ولا تقفي في صف زوجك ولا في صف أهله.

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