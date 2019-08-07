للغضب آثار كارثية.. إليك 7 طرق تقلل من حدّته

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

كثير منا يتعرض لمواقف صعبة تسبب التوتر والإفراط في الطعام، ما يصل الأمر إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن يوجد بعض الحلول والخطوات التي يمكن من خلالها تفادي الأمر.

فيما يلي 7 خطوات بسيطة تقلل من حدّة الغضب لما له من آثار كارثية صحيا ونفسيا، بحسب ما نشر موقع "CNN" عربي:

1- التنفس

قم بالتنفس 10 مرات ببطء وعمق، حتى يمر الانزعاج.

2- اشرح لنفسك ما يحدث

التفسير لنفسك كل ما تحتاجه يجعل الأمر يبدو منطقياً.

3- تفهم الموقف

عندما يكون شخص آخر سبب غضبك، حاول فهم الواقع ومعرفة سبب قيامه بذلك.

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4- كل هذا سيمر

اعرف أن ما يحصل، هو مؤقت، ما يساعدك يساعد في تحديد المشكلة، بغض النظر عن حجمها.

5- صنع النكتة

حاول اللجوء إلى النكتة، فالضحك يمكن أن ينزع فتيل الغضب.

6- البحث عن حلول

أسأل نفسك: "هل هناك شيء يمكنني القيام به؟" قد تتوصل إلى حل ناجح.

7- الاستعانة بصديق

التحدث عن حالتك مع صديق محايد تثق به هو حل آخر يمكنك اللجوء إليه.