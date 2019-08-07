محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
كثير منا يتعرض لمواقف صعبة تسبب التوتر والإفراط في الطعام، ما يصل الأمر إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن يوجد بعض الحلول والخطوات التي يمكن من خلالها تفادي الأمر.
فيما يلي 7 خطوات بسيطة تقلل من حدّة الغضب لما له من آثار كارثية صحيا ونفسيا، بحسب ما نشر موقع "CNN" عربي:
1- التنفس
قم بالتنفس 10 مرات ببطء وعمق، حتى يمر الانزعاج.
2- اشرح لنفسك ما يحدث
التفسير لنفسك كل ما تحتاجه يجعل الأمر يبدو منطقياً.
3- تفهم الموقف
عندما يكون شخص آخر سبب غضبك، حاول فهم الواقع ومعرفة سبب قيامه بذلك.
4- كل هذا سيمر
اعرف أن ما يحصل، هو مؤقت، ما يساعدك يساعد في تحديد المشكلة، بغض النظر عن حجمها.
5- صنع النكتة
حاول اللجوء إلى النكتة، فالضحك يمكن أن ينزع فتيل الغضب.
6- البحث عن حلول
أسأل نفسك: "هل هناك شيء يمكنني القيام به؟" قد تتوصل إلى حل ناجح.
7- الاستعانة بصديق
التحدث عن حالتك مع صديق محايد تثق به هو حل آخر يمكنك اللجوء إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر للغضب آثار كارثية.. إليك 7 طرق تقلل من حدّته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.