طريقة عمل شيش طاووق

الشيش طاووق من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، لا تحتاج منك الكثير من الوقت أو المجهود، فقط اتبعي الخطوات الآتية للحصول على شيش طاووق بمذاق طيب.

مكونات الشيش طاووق

دجاج مقطع مكعبات.

خل.

ثوم مفروم.

زبادي.

صلصة طماطم.

زعتر.

ملح.

فلفل أسود.

قرفة.

زيت.

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كاتشب.

حبهان.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

جنزبيل بودرة.

بصل.

طماطم شيري.

أعواد خشب.

طريقة تحضير الشيش طاووق

احضري إناء وضعي به الزبادي، الكاتشب، صلصة الطماطم، الثوم، جنزبيل البودرة، الفلفل الأسود، القرفة، والخل، وقلبيهم جيدًا.

ضعي الدجاج على التتبيلة واتركيه ليتشرب المكونات جيدًا.

احضري الأسياخ الخشبية، ثم ضعي الفلفل الأخضر، الطماطم الشيري، الفلفل الألوان، ثم الدجاج، وكرري العملية مرة أخرى مع كل الأسياخ.

اشويها على "الجريل" حتى تنضج وقدميها ساخنة.