موديلات فساتين مطبعة من وحي النجمات ومدونات الموضة

لازالت صيحة الأقمشة المطبعة تسيطر على الأزياء، حيث طغت هذا العام على الموضة بشكل لافت، وعلى وجه الخصوص الفساتين المطبعة، التي تشكل صيحة عصرية لكل امرأة ترغب في الحصول على اطلالة مميزة ومشرقة ومفعمة بالأنوثة.

واعتمدت العديد من النجمات ومدونات الموضة، في الفترة الأخيرة، الاطلالات الناعمة، التي تُبرز الرشاقة والأنوثة والعصرية، وعلى ذلك اخترن الفساتين المطبعة بجميع قصاتها.

وإن كنتِ سيدتي تبحثين عن أزياء مميزة لتتألقي في اطلالتكِ بالعيد، يمكن للفساتين المطبعة أن تكون خياركِ المثالي بخاصة مع أجواء الصيف الحارة، ومهما اختلفت الأذواق والجرأة في ارتداء الألوان، يمكنكِ سيدتي اختيار الأقمشة المطبعة، فهي تجمع كلًّا من الألوان الزاهية والداكنة في الوقت نفسه.

اقرا ايضاً:

الفساتين المطبّعة بالأزهار لا تغيب عن خزانة النساء في الربيع والصيف

واخترنا الفساتين المطبعة بجميع قصاتها، فجمعنا لكِ سيدتي اطلالات بعض النجمات بالفساتين المطبعة كي تستوحي منها اطلالتكِ في العيد.

واعتمدت مدونة الموضة دلال الدوب فستانًا باللون الأسود مطبعًا بالورود الصغيرة باللونين الأصفر والأبيض، فإن كنتِ سيدتي محجبة ستكون هذه الاطلالة خياركِ المثالي في عيد الأضحى.

واختارت فستانًا حيويًّا يفيض بالحياة، محددًا باللون الأسود، ويجمع ألوان الطبيعية جميعها من الورود إلى العشب الأخضر.

واختارت فستانًا بألون أنيقة، بخاصة وأنه بللون الكحلي ومطبع باللون الأزرق والزهري، وهي خيار مثالي لفصل الصيف.

إذا كنتِ من عشاق الفساتين القصيرة، أو أنها تتناسب وقوامكِ أكثر من الطويلة، يمكنكِ أن تتألقي بفستان مطبع كالذي اختارته النجمة ماغي بو غصن.

Advertisements

وإليكِ سيدتي بعض النصائح لاختيار القصات المناسبة للفساتين المطبعة

فساتين بقصة مستقيمة

استعيني بفساتين مستقيمة القصة، إذا كان قوامكِ مربع الشكل، فهي تخفي الزوائد.

فساتين بياقة V Neck

لتنحيف منطقة الأكتاف والصدر، إذا كان قوامكِ على شكل المثلث المقلوب، الجئي إلى الفساتين المصممة بياقة V Neck.

الفساتين المنفوشة

إذا كنتِ تعانين الأرداف الممتلئة، يمكنكِ أن تتألقي بفساتين ذات التنانير المنفوشة، التي تخفي ذلك وتظهركِ بجسد رشيق

قد يهمك ايضاً:

إليك تصميمات أحدث الفساتين العصرية المناسبة لـ"الأوفر سايز"

. ليتيزيا ملكة إسبانيا تتألق بأجمل الفساتين الصيفية الفاخرة والعصرية